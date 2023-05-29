Нардепи визначились із розміром доплат військовим





Про це написав народний депутат Ярослав Железняк на своїй сторінці у телеграмі, передає



Законопроєкт передбачає виплату військовослужбовцям під час дії воєнного стану додаткової винагороди у розмірі 30–100 тисяч гривень щомісячно пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань в порядку, розмірах та на умовах, встановлених Кабінетом міністрів.



Також внесли норму щодо виплат строковикам у розмірі 6 тисяч грн на місяць пропорційно часу проходження військової служби.



Доплати 6 тисяч грн на місяць передбачені і для військовослужбовців, які отримали травму (поранення, контузію, каліцтво) під час ведення бойових дій, та які зараховані у розпорядження відповідного командира під час тимчасової непридатності до військової служби.



"Тут важливо памʼятати, що під час лікування і 2 місяці після лікування поранений одержує з.п. і ту винагороду, яку він одержував до цього (30-100 тис грн)", – зазначив нардеп.



Для курсантів виплачується додаткова винагорода у 2,35 тис грн на місяць.



Для інструкторів розмір додаткової винагороди в залежності від рівня, інтенсивності та напрямків підготовки становитиме 10-30 тис грн і визначатиметься керівниками сектору безпеки і оборони України.



"Орієнтовно це потягне витрати до 10 млрд грн з бюджету. В цьому році це 1,9 млрд грн до кінця року, але це без врахування доплати інструкторам", – написав Железняк.



В законопроєкті є норми, не повʼязані з фінансуванням. Зокрема, пропонується не допускати до участі у веденні бойових дій військовослужбовців з числа призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки.



Термін проходження базової військової підготовки не може бути меншим ніж один місяць для мобілізованих громадян, які раніше не проходили військову службу.



Під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися частина щорічної основної відпустки тривалістю 30 календарних днів, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю до 10 календарних днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Робоча група парламенту подала законопроєкт №9342 щодо доплат військовим, що замінить поправки "про повернення 30 тисяч" до законопроєкту №8312.Про це написав народний депутатна своїй сторінці у телеграмі, передає Економічна правда Законопроєкт передбачає виплату військовослужбовцям під час дії воєнного стану додаткової винагороди у розмірі 30–100 тисяч гривень щомісячно пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань в порядку, розмірах та на умовах, встановлених Кабінетом міністрів.Також внесли норму щодо виплат строковикам у розмірі 6 тисяч грн на місяць пропорційно часу проходження військової служби.Доплати 6 тисяч грн на місяць передбачені і для військовослужбовців, які отримали травму (поранення, контузію, каліцтво) під час ведення бойових дій, та які зараховані у розпорядження відповідного командира під час тимчасової непридатності до військової служби."Тут важливо памʼятати, що під час лікування і 2 місяці після лікування поранений одержує з.п. і ту винагороду, яку він одержував до цього (30-100 тис грн)", – зазначив нардеп.Для курсантів виплачується додаткова винагорода у 2,35 тис грн на місяць.Для інструкторів розмір додаткової винагороди в залежності від рівня, інтенсивності та напрямків підготовки становитиме 10-30 тис грн і визначатиметься керівниками сектору безпеки і оборони України."Орієнтовно це потягне витрати до 10 млрд грн з бюджету. В цьому році це 1,9 млрд грн до кінця року, але це без врахування доплати інструкторам", – написав Железняк.В законопроєкті є норми, не повʼязані з фінансуванням. Зокрема, пропонується не допускати до участі у веденні бойових дій військовослужбовців з числа призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки.Термін проходження базової військової підготовки не може бути меншим ніж один місяць для мобілізованих громадян, які раніше не проходили військову службу.Під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися частина щорічної основної відпустки тривалістю 30 календарних днів, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю до 10 календарних днів.

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