Українцям перерахують зарплати: якою буде мінімалка





Про це йдеться у



• розмір мінімальної зарплати – 7651 грн (у 2023 році – 6700 грн);

• розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС – 3 443 грн (у 2023 році цей показник становить 2893 грн; станом на сьогоднішній день він "заморожений" на рівні 2021 року).



За інформацією Мінсоцполітики, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах квітня 2023 року становив 7 782 гривні.



Мінфінансів очікує від Мінекономіки уточнений макропрогноз до 19 червня 2023 р., щоб здійснити розрахунки необхідних бюджетних видатків, у тому числі щодо забезпечення у 2024 році запропонованих Мінекономіки розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС.



Профспілки пропонують встановити мінімальну заробітну плату на 2024 рік не нижче за фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на 2023 рік (за попередніми розрахунками 9435 грн).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні обговорюють перерахунок зарплат у 2024 році. Мінімальну зарплату планують збільшити до 7651 грн (нині вона становить 6700 грн).Про це йдеться у повідомленні Федерації профспілок. Заступник Міністра економіки України озвучила пропозиції Мінекономіки на 2024 рік, надані Мінфіну для попередніх розрахунків:• розмір мінімальної зарплати – 7651 грн (у 2023 році – 6700 грн);• розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС – 3 443 грн (у 2023 році цей показник становить 2893 грн; станом на сьогоднішній день він "заморожений" на рівні 2021 року).За інформацією Мінсоцполітики, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах квітня 2023 року становив 7 782 гривні.Мінфінансів очікує від Мінекономіки уточнений макропрогноз до 19 червня 2023 р., щоб здійснити розрахунки необхідних бюджетних видатків, у тому числі щодо забезпечення у 2024 році запропонованих Мінекономіки розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС.Профспілки пропонують встановити мінімальну заробітну плату на 2024 рік не нижче за фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на 2023 рік (за попередніми розрахунками 9435 грн).

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