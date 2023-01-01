ЗМІ показали «зуби дракона» та інші укріплення в Білорусі. ФОТО

ЗМІ показали «зуби дракона» та інші укріплення в Білорусі. ФОТО
З’явилися супутникові фото протитанкових укріплень «зуби дракона» та інших фортифікаційних споруд під Гомелем у Білорусі.

Знімки сервісу Planet Labs від 25 травня опублікував проєкт Радіо Свобода.

За даними ЗМІ, укріплення простяглися на два кілометри. Військові споруди розташовані поблизу села Калініна — за 20 кілометрів від кордону з Україною.

Більшість окопів розташовані в безпосередній близькості від житлових будинків.
ЗМІ показали «зуби дракона» та інші укріплення в Білорусі. ФОТО
ЗМІ показали «зуби дракона» та інші укріплення в Білорусі. ФОТО

«Мета укріплень невідома, але вони з’явилися безпосередньо перед початком так званої наради про безпеку і оборону Республіки Білорусь за участю глави Міноборони Хреніна. Зокрема, одним із пунктів наради був огляд цих споруд», — ідеться в повідомленні.

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Теги: Білорусь, укріплення
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