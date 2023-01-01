Зеленський звернувся до українців після вчорашньої атаки рф

29 травня більшість "Шахедів" і ракет збито, але для росії має бути тільки поразка у війні.Про це сказав президент Україниу вечірньому відеозверненні."Сьогодні був дуже довгий день, і почався цей день дуже рано для багатьох наших людей. Кілька російських терористичних атак за добу. "Шахеди", крилаті ракети, балістичні. Керовані авіабомби. Дякувати нашій ППО, усім захисникам і захисницям неба, сьогодні вдалося врятувати як мінімум сотні життів. Лише за один день", - наголосив президент України.При цьому додав, що більшість "Шахедів" і ракет збито. "Але кожна така терористична атака повертає нас і весь світ до очевидного висновку: росія хоче пройти до кінця шляхом зла, тобто до своєї поразки, бо в зла не буває і не може бути іншого кінця, окрім поразки", - підкреслив Зеленський.За його словами, світ повинен бачити, що терор програє, оскільки "Петріоти" в руках українців забезпечують стовідсоткове збиття будь-яких російських ракет. Він зазначив, що коли світ збільшує тиск на росію, зокрема санкційний, коли ізоляція росії - терориста зростає, коли будь-якої близькості з Москвою соромляться її колишні партнери, то тоді терор програє."І звичайно, немає більшого приниження для держави-терориста, ніж успіхи наших воїнів. Власне, нашими успіхами, нашим тиском, нашими "Петріотами" ми маємо і будемо й надалі відповідати росії на всі прояви її зла. І ми знищимо це зло", - наголосив президент України.