Добрі новини від ВолиньPost за 29 травня

Російські окупанти продовжують забирати життя синів і дочок України не лише на фронті. Через ганебні обстріли рашистів гине український цвіт. Але нас не зламати!Щодня ми стаємо міцнішими та витривалішими! А тому щодня у нас є добрі новини, про якітрадиційно нагадує у своїй постійній рубриці.Сьогодні, 29 травня, ми писали про таке:На Волині відновили оригінальний релігійний образ початку 20 століття, який був прихований під таким образом, нанесеним у 80-х роках. Йдеться про ікону Святого Юрія Змієборця (Георгія Переможця).За словами провідного наукового співробітника Нововолинського історичного музею, відновленням ікони з квітня цього року займалися реставратори з Харківщини Артем Погрібний із донькою Мірою Погрібною, які зараз живуть у Нововолинську. Деталі - за посиланням вище.Традиційна щоденна добра статистика!Росія у війні проти України вже втратила понад 207 тисяч військових.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.23 орієнтовно склали:− особового складу − близько 207 030 (+430) осіб ліквідовано,− танків − 3 801 (+4) од,− бойових броньованих машин − 7 467 (+11) од,− артилерійських систем − 3 435 (+10) од,− РСЗВ − 575 (+1) од,− засобів ППО − 331 (+2) од,− літаків − 313 (+0) од,− гелікоптерів − 298 (+0) од,− БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 054 (+61),− крилатих ракет − 1 056 (+0),− кораблів/катерів − 18 (+0) од,− автомобільної техніки та автоцистерн − 6 207 (+15) од,− спеціальної техніки − 453 (+2) од.Важкоатлетка з Волиністала чемпіонкою світу з жиму лежачи, який відбувся у Південній Африці.Оксана Мотрунчик здобула перемогу у ваговій категорії до 47 кілограмів. Вона вижала штангу вагою у 100 кілограмів.Ще однією призеркою чемпіонату світу стала волинянка. У ваговій категорії до 57 кілограмів спортсменка здобула бронзу. Також волинянці вдалося встановити новий рекорд України з жиму лежачи. Оксана Ведмідь вижала штангу вагою у 140 кілограмів."На жаль, спроба у боротьбі за золото на 155 кілограмів, з якою Оксана впоралась, не була зарахована суддями через технічну помилку під час виконання", – розповів тренерВвечері у неділю, 28 травня, перед комендантською годиною, на лінію 102 звернулася схвильована громадянка. Вона повідомила, що разом зі своїм 4-річним сином, який має вади здоров’я, приїхала в Луцьк зі Звірова, щоб відвідати аптеку.Повернутися додому жінка не змогла, адже поки вирішувала свої справи, маршрутка вже поїхала назад. У Луцьку сім’ї переночувати було ніде. Крім того, жінка планувала ще відвідати педіатра, адже підозрювала, що син захворів.«На допомогу жінці приїхали патрульні, вони відвезли матір з дитиною у лікарню. Після того, як малюка оглянули медики, їх доставили до місця проживання."Друзі, у кожного в житті трапляються такі складні випадки. Але пам’ятайте, що в будь-якій ситуації ви завжди можете звернутися за допомогою за лінію 102", – зазначили у пресслужбі патрульних.