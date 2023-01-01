Добрі новини від ВолиньPost за 29 травня
29 травень, 23:33
Російські окупанти продовжують забирати життя синів і дочок України не лише на фронті. Через ганебні обстріли рашистів гине український цвіт. Але нас не зламати!
Щодня ми стаємо міцнішими та витривалішими! А тому щодня у нас є добрі новини, про які Інформаційне агентство ВолиньPost традиційно нагадує у своїй постійній рубриці.
Сьогодні, 29 травня, ми писали про таке:
На Волині харківські реставратори відновили ікону початку ХХ століття
На Волині відновили оригінальний релігійний образ початку 20 століття, який був прихований під таким образом, нанесеним у 80-х роках. Йдеться про ікону Святого Юрія Змієборця (Георгія Переможця).
За словами провідного наукового співробітника Нововолинського історичного музею Юрія Велінця, відновленням ікони з квітня цього року займалися реставратори з Харківщини Артем Погрібний із донькою Мірою Погрібною, які зараз живуть у Нововолинську. Деталі - за посиланням вище.
Захисники знищили 430 окупантів за добу
Традиційна щоденна добра статистика!
Росія у війні проти України вже втратила понад 207 тисяч військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.23 орієнтовно склали:
− особового складу − близько 207 030 (+430) осіб ліквідовано,
− танків − 3 801 (+4) од,
− бойових броньованих машин − 7 467 (+11) од,
− артилерійських систем − 3 435 (+10) од,
− РСЗВ − 575 (+1) од,
− засобів ППО − 331 (+2) од,
− літаків − 313 (+0) од,
− гелікоптерів − 298 (+0) од,
− БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 054 (+61),
− крилатих ракет − 1 056 (+0),
− кораблів/катерів − 18 (+0) од,
− автомобільної техніки та автоцистерн − 6 207 (+15) од,
− спеціальної техніки − 453 (+2) од.
Волинянка стала чемпіонкою світу з жиму лежачи
Важкоатлетка з Волині Оксана Мотручник стала чемпіонкою світу з жиму лежачи, який відбувся у Південній Африці.
Оксана Мотрунчик здобула перемогу у ваговій категорії до 47 кілограмів. Вона вижала штангу вагою у 100 кілограмів.
Ще однією призеркою чемпіонату світу стала волинянка Оксана Ведмідь. У ваговій категорії до 57 кілограмів спортсменка здобула бронзу. Також волинянці вдалося встановити новий рекорд України з жиму лежачи. Оксана Ведмідь вижала штангу вагою у 140 кілограмів.
"На жаль, спроба у боротьбі за золото на 155 кілограмів, з якою Оксана впоралась, не була зарахована суддями через технічну помилку під час виконання", – розповів тренер Олег Хом'як.
У Луцьку патрульні допомогли жінці із 4-річною дитиною з інвалідністю
Ввечері у неділю, 28 травня, перед комендантською годиною, на лінію 102 звернулася схвильована громадянка. Вона повідомила, що разом зі своїм 4-річним сином, який має вади здоров’я, приїхала в Луцьк зі Звірова, щоб відвідати аптеку.
Повернутися додому жінка не змогла, адже поки вирішувала свої справи, маршрутка вже поїхала назад. У Луцьку сім’ї переночувати було ніде. Крім того, жінка планувала ще відвідати педіатра, адже підозрювала, що син захворів.
«На допомогу жінці приїхали патрульні, вони відвезли матір з дитиною у лікарню. Після того, як малюка оглянули медики, їх доставили до місця проживання.
"Друзі, у кожного в житті трапляються такі складні випадки. Але пам’ятайте, що в будь-якій ситуації ви завжди можете звернутися за допомогою за лінію 102", – зазначили у пресслужбі патрульних.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Щодня ми стаємо міцнішими та витривалішими! А тому щодня у нас є добрі новини, про які Інформаційне агентство ВолиньPost традиційно нагадує у своїй постійній рубриці.
Сьогодні, 29 травня, ми писали про таке:
На Волині харківські реставратори відновили ікону початку ХХ століття
На Волині відновили оригінальний релігійний образ початку 20 століття, який був прихований під таким образом, нанесеним у 80-х роках. Йдеться про ікону Святого Юрія Змієборця (Георгія Переможця).
За словами провідного наукового співробітника Нововолинського історичного музею Юрія Велінця, відновленням ікони з квітня цього року займалися реставратори з Харківщини Артем Погрібний із донькою Мірою Погрібною, які зараз живуть у Нововолинську. Деталі - за посиланням вище.
Захисники знищили 430 окупантів за добу
Традиційна щоденна добра статистика!
Росія у війні проти України вже втратила понад 207 тисяч військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.23 орієнтовно склали:
− особового складу − близько 207 030 (+430) осіб ліквідовано,
− танків − 3 801 (+4) од,
− бойових броньованих машин − 7 467 (+11) од,
− артилерійських систем − 3 435 (+10) од,
− РСЗВ − 575 (+1) од,
− засобів ППО − 331 (+2) од,
− літаків − 313 (+0) од,
− гелікоптерів − 298 (+0) од,
− БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 054 (+61),
− крилатих ракет − 1 056 (+0),
− кораблів/катерів − 18 (+0) од,
− автомобільної техніки та автоцистерн − 6 207 (+15) од,
− спеціальної техніки − 453 (+2) од.
Волинянка стала чемпіонкою світу з жиму лежачи
Важкоатлетка з Волині Оксана Мотручник стала чемпіонкою світу з жиму лежачи, який відбувся у Південній Африці.
Оксана Мотрунчик здобула перемогу у ваговій категорії до 47 кілограмів. Вона вижала штангу вагою у 100 кілограмів.
Ще однією призеркою чемпіонату світу стала волинянка Оксана Ведмідь. У ваговій категорії до 57 кілограмів спортсменка здобула бронзу. Також волинянці вдалося встановити новий рекорд України з жиму лежачи. Оксана Ведмідь вижала штангу вагою у 140 кілограмів.
"На жаль, спроба у боротьбі за золото на 155 кілограмів, з якою Оксана впоралась, не була зарахована суддями через технічну помилку під час виконання", – розповів тренер Олег Хом'як.
У Луцьку патрульні допомогли жінці із 4-річною дитиною з інвалідністю
Ввечері у неділю, 28 травня, перед комендантською годиною, на лінію 102 звернулася схвильована громадянка. Вона повідомила, що разом зі своїм 4-річним сином, який має вади здоров’я, приїхала в Луцьк зі Звірова, щоб відвідати аптеку.
Повернутися додому жінка не змогла, адже поки вирішувала свої справи, маршрутка вже поїхала назад. У Луцьку сім’ї переночувати було ніде. Крім того, жінка планувала ще відвідати педіатра, адже підозрювала, що син захворів.
«На допомогу жінці приїхали патрульні, вони відвезли матір з дитиною у лікарню. Після того, як малюка оглянули медики, їх доставили до місця проживання.
"Друзі, у кожного в житті трапляються такі складні випадки. Але пам’ятайте, що в будь-якій ситуації ви завжди можете звернутися за допомогою за лінію 102", – зазначили у пресслужбі патрульних.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
30 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 29 травня
29 травень, 23:33
Я забрала найдорожче – синів, – переселенка з Лисичанська, яка тепер живе на Волині
29 травень, 22:07
У волинянина конфіскували 223 кілограми бурштину
29 травень, 21:37
Медіа