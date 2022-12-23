У Луцьку нетверезий керманич протаранив авто патрульних: як його покарали

У Луцьку нетверезий керманич протаранив авто патрульних: як його покарали
В обласному центрі Волині водія BMW, який п’яним втікав від патрульних та протаранив їхнє авто, оштрафували на 34 тисячі гривень та на рік позбавили прав.

Про це пише ІА Волинські новини.

Як ідеться у постанові Луцького міськрайонного суду, подія трапилася 13 квітня близько 22 години на вулиці Рівненській. П’яний водій BMW 525 Дмитро І. спочатку не виконав вимогу працівника поліції про зупинку транспортного засобу, подану за допомогою проблискових маячків та спеціального звукового сигналу, а потім не дотримався безпечного бокового інтервалу та зіткнувся з автомобілем патрульних.

Від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння керманич відмовився у присутності двох свідків. Як виявилося, чоловіка вдруге протягом року ловлять п’яним за кермом.

Він подав до суду заяву з проханням розглядати справу без його присутності, вину визнав.

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Теги: ДТП, Луцьк, суд
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