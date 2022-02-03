У волинянина конфіскували 223 кілограми бурштину





Про це йдеться на сторінці Закарпатської обласної прокуратури, пише



У грудні 2018 року у селі Нижні Ворота правоохоронці зупинили для перевірки автомобіль «Toyota Land Cruiser», за кермом якого перебував волинянин.



У салоні транспортного засобу виявили 24 мішки з дорогоцінним камінням у сировині та в декоративних елементах. Надалі на майно наклали арешт у межах кримінального провадження за частиною 2 статті 240, статті 198 КК України.





Під час досудового розслідування водій не зміг пояснити походження бурштину та не мав на нього жодних документів, а причетних до безпосереднього видобутку корисних копалин не було встановлено.



З огляду на всі обставини прокуратура звернулася до суду з клопотанням про вирішення долі речових доказів. За результатом його розгляду Ужгородський міськрайонний суд застосував спеціальну конфіскацію до 223 кілограм каміння бурштину задля звернення його у власність держави. Ухвала набрала законної сили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд ухвалив рішення щодо спеціальної конфіскації 223 кілограм бурштину у дохід держави. Його вартість становить майже 3,9 мільйона гривень.Про це йдеться на сторінці Закарпатської обласної прокуратури, пише Район. Луцьк У грудні 2018 року у селі Нижні Ворота правоохоронці зупинили для перевірки автомобіль «Toyota Land Cruiser», за кермом якого перебував волинянин.У салоні транспортного засобу виявили 24 мішки з дорогоцінним камінням у сировині та в декоративних елементах. Надалі на майно наклали арешт у межах кримінального провадження за частиною 2 статті 240, статті 198 КК України.Під час досудового розслідування водій не зміг пояснити походження бурштину та не мав на нього жодних документів, а причетних до безпосереднього видобутку корисних копалин не було встановлено.З огляду на всі обставини прокуратура звернулася до суду з клопотанням про вирішення долі речових доказів. За результатом його розгляду Ужгородський міськрайонний суд застосував спеціальну конфіскацію до 223 кілограм каміння бурштину задля звернення його у власність держави. Ухвала набрала законної сили.

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