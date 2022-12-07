У Луцьку хочуть демонтувати половину білбордів

У Луцьку хочуть демонтувати половину білбордів
У Луцьку з 209 великогабаритних конструкцій планують залишити майже сто.

Про це 29 травня говорили під час постійної комісії Луцької міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, пише Конкурент.

На сесії ухвалили рішення про збільшення фінансування для демонтажу великогабаритних конструкцій на один мільйон гривень з бюджету та знесення понад 100 бордів у Луцьку.

«Ми провели приблизні розрахунки, і цих коштів орієнтовно має вистачити, щоб демонтувати всі великогабаритні конструкції, на які немає дозволів», – розповів директор КП «Луцькреклама» Олександр Ковальський.

Зазначив, що наразі в Луцьку усього стоять 209 білбордів. Це і тристоронні, двосторонні, односторонні великогабаритні конструкції, з яких 95 – мають чинні дозволи. Всі інші конструкції, що не мають дозволів – планують демонтувати.

Олександр Ковальський повідомив, що їх хочуть знести через заборгованість власників.

«Для продовження терміну дії дозволу необхідно, щоб ця заборгованість була відсутня», – наголосив він.

Наразі демонтовані конструкції зберігає «Луцькспецкомунтранс».Утилізувати білборди не можуть, зважаючи на те, що якісь дії можуть бути оскаржені і конструкцію повернуть, або власник захоче повернути білборди – він має оплатити послуги на проведення демонтажу, і тоді він може його забрати.

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Теги: білборд, Луцьк, демонтаж
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