У Луцьку хочуть демонтувати половину білбордів
Сьогодні, 21:10
У Луцьку з 209 великогабаритних конструкцій планують залишити майже сто.
Про це 29 травня говорили під час постійної комісії Луцької міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, пише Конкурент.
На сесії ухвалили рішення про збільшення фінансування для демонтажу великогабаритних конструкцій на один мільйон гривень з бюджету та знесення понад 100 бордів у Луцьку.
«Ми провели приблизні розрахунки, і цих коштів орієнтовно має вистачити, щоб демонтувати всі великогабаритні конструкції, на які немає дозволів», – розповів директор КП «Луцькреклама» Олександр Ковальський.
Зазначив, що наразі в Луцьку усього стоять 209 білбордів. Це і тристоронні, двосторонні, односторонні великогабаритні конструкції, з яких 95 – мають чинні дозволи. Всі інші конструкції, що не мають дозволів – планують демонтувати.
Олександр Ковальський повідомив, що їх хочуть знести через заборгованість власників.
«Для продовження терміну дії дозволу необхідно, щоб ця заборгованість була відсутня», – наголосив він.
Наразі демонтовані конструкції зберігає «Луцькспецкомунтранс».Утилізувати білборди не можуть, зважаючи на те, що якісь дії можуть бути оскаржені і конструкцію повернуть, або власник захоче повернути білборди – він має оплатити послуги на проведення демонтажу, і тоді він може його забрати.
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Про це 29 травня говорили під час постійної комісії Луцької міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, пише Конкурент.
На сесії ухвалили рішення про збільшення фінансування для демонтажу великогабаритних конструкцій на один мільйон гривень з бюджету та знесення понад 100 бордів у Луцьку.
«Ми провели приблизні розрахунки, і цих коштів орієнтовно має вистачити, щоб демонтувати всі великогабаритні конструкції, на які немає дозволів», – розповів директор КП «Луцькреклама» Олександр Ковальський.
Зазначив, що наразі в Луцьку усього стоять 209 білбордів. Це і тристоронні, двосторонні, односторонні великогабаритні конструкції, з яких 95 – мають чинні дозволи. Всі інші конструкції, що не мають дозволів – планують демонтувати.
Олександр Ковальський повідомив, що їх хочуть знести через заборгованість власників.
«Для продовження терміну дії дозволу необхідно, щоб ця заборгованість була відсутня», – наголосив він.
Наразі демонтовані конструкції зберігає «Луцькспецкомунтранс».Утилізувати білборди не можуть, зважаючи на те, що якісь дії можуть бути оскаржені і конструкцію повернуть, або власник захоче повернути білборди – він має оплатити послуги на проведення демонтажу, і тоді він може його забрати.
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