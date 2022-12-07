У Луцьку хочуть демонтувати половину білбордів





Про це 29 травня говорили під час постійної комісії Луцької міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, пише



На сесії ухвалили рішення про збільшення фінансування для демонтажу великогабаритних конструкцій на один мільйон гривень з бюджету та знесення понад 100 бордів у Луцьку.



«Ми провели приблизні розрахунки, і цих коштів орієнтовно має вистачити, щоб демонтувати всі великогабаритні конструкції, на які немає дозволів», – розповів директор КП «Луцькреклама» Олександр Ковальський.



Зазначив, що наразі в Луцьку усього стоять 209 білбордів. Це і тристоронні, двосторонні, односторонні великогабаритні конструкції, з яких 95 – мають чинні дозволи. Всі інші конструкції, що не мають дозволів – планують демонтувати.



Олександр Ковальський повідомив, що їх хочуть знести через заборгованість власників.



«Для продовження терміну дії дозволу необхідно, щоб ця заборгованість була відсутня», – наголосив він.



Наразі демонтовані конструкції зберігає «Луцькспецкомунтранс».Утилізувати білборди не можуть, зважаючи на те, що якісь дії можуть бути оскаржені і конструкцію повернуть, або власник захоче повернути білборди – він має оплатити послуги на проведення демонтажу, і тоді він може його забрати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку з 209 великогабаритних конструкцій планують залишити майже сто.Про це 29 травня говорили під час постійної комісії Луцької міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, пише Конкурент На сесії ухвалили рішення про збільшення фінансування для демонтажу великогабаритних конструкцій на один мільйон гривень з бюджету та знесення понад 100 бордів у Луцьку.«Ми провели приблизні розрахунки, і цих коштів орієнтовно має вистачити, щоб демонтувати всі великогабаритні конструкції, на які немає дозволів», – розповів директор КП «Луцькреклама» Олександр Ковальський.Зазначив, що наразі в Луцьку усього стоять 209 білбордів. Це і тристоронні, двосторонні, односторонні великогабаритні конструкції, з яких 95 – мають чинні дозволи. Всі інші конструкції, що не мають дозволів – планують демонтувати.Олександр Ковальський повідомив, що їх хочуть знести через заборгованість власників.«Для продовження терміну дії дозволу необхідно, щоб ця заборгованість була відсутня», – наголосив він.Наразі демонтовані конструкції зберігає «Луцькспецкомунтранс».Утилізувати білборди не можуть, зважаючи на те, що якісь дії можуть бути оскаржені і конструкцію повернуть, або власник захоче повернути білборди – він має оплатити послуги на проведення демонтажу, і тоді він може його забрати.

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