Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 30 травня

У вівторок, 30 травня, ранок у Луцьку буде ясним, однак день і вечір будуть хмарними. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +10° до +24°.На Волині погода буде з мінливою хмарністю. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ, місцями гроза. Вітер північний, 5-10 м/с.Температура вночі 7-12° тепла, вдень 20-25° тепла.: 30 травня відзначається день преподобного Ісаакія Далматського, апостола Андроніка і святої Іунії. Вони вірили у Христа, проповідували його вчення. Померли мирно, що для І століття було рідкістю. У давні часи помітили, що погода влітку буде саме такою, якою вона є у цей день.