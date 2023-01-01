Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 30 травня
Сьогодні, 20:00
У вівторок, 30 травня, ранок у Луцьку буде ясним, однак день і вечір будуть хмарними. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +10° до +24°.
На Волині погода буде з мінливою хмарністю. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ, місцями гроза. Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 7-12° тепла, вдень 20-25° тепла.
Народний прогноз погоди: 30 травня відзначається день преподобного Ісаакія Далматського, апостола Андроніка і святої Іунії. Вони вірили у Христа, проповідували його вчення. Померли мирно, що для І століття було рідкістю. У давні часи помітили, що погода влітку буде саме такою, якою вона є у цей день.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +10° до +24°.
На Волині погода буде з мінливою хмарністю. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ, місцями гроза. Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 7-12° тепла, вдень 20-25° тепла.
Народний прогноз погоди: 30 травня відзначається день преподобного Ісаакія Далматського, апостола Андроніка і святої Іунії. Вони вірили у Христа, проповідували його вчення. Померли мирно, що для І століття було рідкістю. У давні часи помітили, що погода влітку буде саме такою, якою вона є у цей день.
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