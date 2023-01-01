У чотирьох громадах на Волині влітку діятимуть пришкільні табори
Сьогодні, 19:30
З 2-го по 19-те червня у чотирьох громадах на Волині діятимуть пришкільні дитячі табори, – розповіла під час брифінгу заступниця керівника обласного управління освіти і науки Тетяна Соломіна.
Про це повідомляє Суспільне.
Усього при школах працюватимуть 19 таборів:
- у Володимирській громаді – сім таборів, які відвідуватимуть понад тисячу дітей;
- у Дубівській громаді відкриють один табір для 120 школярів;
у Ковельській громаді працюватимуть 10 таборів, їх відвідуватимуть 660 дітей;
- у Колківській громаді буде один пришкільний табір на 25 дітей.
У пришкільних таборах, – каже Тетяна Соломіна, – дітей харчуватимуть за 65 гривень на день. Фінансуватимуть це бюджети громад.
Як додала заступниця керівника обласного управління освіти і науки, при зарахуванні учнів у пришкільні табори перевага надаватиметься дітям із малозабезпечених сімей, дітям бійців ЗСУ та переселенцям.
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Про це повідомляє Суспільне.
Усього при школах працюватимуть 19 таборів:
- у Володимирській громаді – сім таборів, які відвідуватимуть понад тисячу дітей;
- у Дубівській громаді відкриють один табір для 120 школярів;
у Ковельській громаді працюватимуть 10 таборів, їх відвідуватимуть 660 дітей;
- у Колківській громаді буде один пришкільний табір на 25 дітей.
У пришкільних таборах, – каже Тетяна Соломіна, – дітей харчуватимуть за 65 гривень на день. Фінансуватимуть це бюджети громад.
Як додала заступниця керівника обласного управління освіти і науки, при зарахуванні учнів у пришкільні табори перевага надаватиметься дітям із малозабезпечених сімей, дітям бійців ЗСУ та переселенцям.
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