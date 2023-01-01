У чотирьох громадах на Волині влітку діятимуть пришкільні табори

У чотирьох громадах на Волині влітку діятимуть пришкільні табори
З 2-го по 19-те червня у чотирьох громадах на Волині діятимуть пришкільні дитячі табори, – розповіла під час брифінгу заступниця керівника обласного управління освіти і науки Тетяна Соломіна.

Про це повідомляє Суспільне.

Усього при школах працюватимуть 19 таборів:

- у Володимирській громаді – сім таборів, які відвідуватимуть понад тисячу дітей;
- у Дубівській громаді відкриють один табір для 120 школярів;
у Ковельській громаді працюватимуть 10 таборів, їх відвідуватимуть 660 дітей;
- у Колківській громаді буде один пришкільний табір на 25 дітей.

У пришкільних таборах, – каже Тетяна Соломіна, – дітей харчуватимуть за 65 гривень на день. Фінансуватимуть це бюджети громад.

Як додала заступниця керівника обласного управління освіти і науки, при зарахуванні учнів у пришкільні табори перевага надаватиметься дітям із малозабезпечених сімей, дітям бійців ЗСУ та переселенцям.

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Теги: пришкільні табори, Волинь
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