У чотирьох громадах на Волині влітку діятимуть пришкільні табори

Тетяна Соломіна.



Про це повідомляє



Усього при школах працюватимуть 19 таборів:



- у Володимирській громаді – сім таборів, які відвідуватимуть понад тисячу дітей;

- у Дубівській громаді відкриють один табір для 120 школярів;

у Ковельській громаді працюватимуть 10 таборів, їх відвідуватимуть 660 дітей;

- у Колківській громаді буде один пришкільний табір на 25 дітей.



У пришкільних таборах, – каже Тетяна Соломіна, – дітей харчуватимуть за 65 гривень на день. Фінансуватимуть це бюджети громад.



Як додала заступниця керівника обласного управління освіти і науки, при зарахуванні учнів у пришкільні табори перевага надаватиметься дітям із малозабезпечених сімей, дітям бійців ЗСУ та переселенцям.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 2-го по 19-те червня у чотирьох громадах на Волині діятимуть пришкільні дитячі табори, – розповіла під час брифінгу заступниця керівника обласного управління освіти і наукиПро це повідомляє Суспільне Усього при школах працюватимуть 19 таборів:- у Володимирській громаді – сім таборів, які відвідуватимуть понад тисячу дітей;- у Дубівській громаді відкриють один табір для 120 школярів;у Ковельській громаді працюватимуть 10 таборів, їх відвідуватимуть 660 дітей;- у Колківській громаді буде один пришкільний табір на 25 дітей.У пришкільних таборах, – каже Тетяна Соломіна, – дітей харчуватимуть за 65 гривень на день. Фінансуватимуть це бюджети громад.Як додала заступниця керівника обласного управління освіти і науки, при зарахуванні учнів у пришкільні табори перевага надаватиметься дітям із малозабезпечених сімей, дітям бійців ЗСУ та переселенцям.

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