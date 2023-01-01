У будинку Косачів на Волині після реставрації знову ремонтують стіни





Як розповіла в коментарі Ольга Бойко, наразі працівники підрядної організації ремонтують "Сірий" будинок, у якому знімають верхній шар штукатурки і виправляють тріщини на стінах.



"Зараз всередині в "Сірому" будинку збивають на одній стіні штукатурку: там велика частина, надуло верхній шар штукатурки, майже на всю стіну. І під вікнами, над дверима, по кутках, частково по стінах знов з'явилися тріщини. Вони не відмовлялися усувати недоліки. Якщо я не помиляюся, то це вже четвертий раз", – каже Ольга Бойко.



Після реставрації, яка вартувала понад 8 мільйонів гривень, експонати до музею-садиби поки так і не повертали, – сказала Ольга Бойко.



У підвалі "Білого" будинку досі стоїть вода



Станом на 29 травня при вході в підвальне приміщення "Білого" будинку є п'ять сантиметрів води й у самому підвалі – 2-3 сантиметри. Зі слів директорки музею, рекордний показник упродовж весни становив 35 сантиметрів води.



"В підвалі, де вода поки нічого не робили. Ми самостійно її викачували – вода знову набирається. Вони (підрядники – ред.) не відмовлялися усувати ці проблеми, мають гарантію на ремонт 10 років. На рахунок підвалу, то кінцевого результату поки не досягли", – каже Ольга Бойко.



Як зазначила директорка, підрядник пропонує музейникам ставити насос для відкачування води, проте в музеї наполягають на ремонтних роботах, зокрема повернути систему водовідведення, яку під час реставрації працівники підрядної фірми зняли та повторно не встановили.



"Це (насос – ред.) не вирішує в загальному проблеми. Ми хотіли, щоб були якісно зроблені роботи, щоб була повернутий водовідвід, який було знято. Це можливо зменшило б вплив грунтових вод і гідроізоляція почала б краще справлятися з роботою, яку вже вони вклали. Ми ще будемо з підрядником все це обговорювати", – додала Ольга Бойко.



Що відомо про реставрацію будинків Косачів



У грудні 2022 року завершилася реставрація пам’ятки культурної спадщини "Білий та Сірий будинки Косачів". Це меморіальні будинки родини Косачів, де дитячі та юнацькі роки провела Леся Українка. Вартість робіт за оголошеним тендером мала становити 10 мільйонів 639 тисяч гривень. Його виграла фірма "Житлобуд-2", яка подала вартість робіт у розмірі 6 мільйонів 500 тисяч гривень. У березні 2023-го Суспільне розповідало про те, що реставрація вартувала понад 8 мільйонів гривень.



Директорка Колодяжненського музею додала, що обговорення з підрядною фірмою триває, і поки невідомо яким буде кінцевий результат із підвальним приміщенням "Білого" будинку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Колодяжненському літературно-меморіальному музеї Лесі Українки підрядна фірма "Житлобуд-2" виправляє частину недоліків, котрі з'явилися майже одразу після завершення реставраційних робіт "Білого" та "Сірого" дерев'яних будинків Косачів.Як розповіла в коментарі Суспільному директорка музею, наразі працівники підрядної організації ремонтують "Сірий" будинок, у якому знімають верхній шар штукатурки і виправляють тріщини на стінах."Зараз всередині в "Сірому" будинку збивають на одній стіні штукатурку: там велика частина, надуло верхній шар штукатурки, майже на всю стіну. І під вікнами, над дверима, по кутках, частково по стінах знов з'явилися тріщини. Вони не відмовлялися усувати недоліки. Якщо я не помиляюся, то це вже четвертий раз", – каже Ольга Бойко.Після реставрації, яка вартувала понад 8 мільйонів гривень, експонати до музею-садиби поки так і не повертали, – сказала Ольга Бойко.Станом на 29 травня при вході в підвальне приміщення "Білого" будинку є п'ять сантиметрів води й у самому підвалі – 2-3 сантиметри. Зі слів директорки музею, рекордний показник упродовж весни становив 35 сантиметрів води."В підвалі, де вода поки нічого не робили. Ми самостійно її викачували – вода знову набирається. Вони (підрядники – ред.) не відмовлялися усувати ці проблеми, мають гарантію на ремонт 10 років. На рахунок підвалу, то кінцевого результату поки не досягли", – каже Ольга Бойко.Як зазначила директорка, підрядник пропонує музейникам ставити насос для відкачування води, проте в музеї наполягають на ремонтних роботах, зокрема повернути систему водовідведення, яку під час реставрації працівники підрядної фірми зняли та повторно не встановили."Це (насос – ред.) не вирішує в загальному проблеми. Ми хотіли, щоб були якісно зроблені роботи, щоб була повернутий водовідвід, який було знято. Це можливо зменшило б вплив грунтових вод і гідроізоляція почала б краще справлятися з роботою, яку вже вони вклали. Ми ще будемо з підрядником все це обговорювати", – додала Ольга Бойко.У грудні 2022 року завершилася реставрація пам’ятки культурної спадщини "Білий та Сірий будинки Косачів". Це меморіальні будинки родини Косачів, де дитячі та юнацькі роки провела Леся Українка. Вартість робіт за оголошеним тендером мала становити 10 мільйонів 639 тисяч гривень. Його виграла фірма "Житлобуд-2", яка подала вартість робіт у розмірі 6 мільйонів 500 тисяч гривень. У березні 2023-го Суспільне розповідало про те, що реставрація вартувала понад 8 мільйонів гривень.Директорка Колодяжненського музею додала, що обговорення з підрядною фірмою триває, і поки невідомо яким буде кінцевий результат із підвальним приміщенням "Білого" будинку.

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