30 травня на Волині: гортаючи календар





Сьогодні відзначають день народження диригентка-викладачка Волинського державного училища культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського, заслужена працівниця культури України Валентина Гаврилюк.



Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Єфросинія, Степан, Євдокія.



Зичимо міцного здоров’я, довголіття та безмежного натхнення. Бажаємо любові від рідних та радості від життя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 30 травня, у світі відзначають День жіночої емансипації, а віряни вшановують пам'ять преподобної Євдокії Дмитрівни.Сьогодні відзначають день народження диригентка-викладачка Волинського державного училища культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського, заслужена працівниця культури УкраїниВітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Єфросинія, Степан, Євдокія.Зичимо міцного здоров’я, довголіття та безмежного натхнення. Бажаємо любові від рідних та радості від життя.

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