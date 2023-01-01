У Польщі в ДТП загинув 21-річний українець





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В результаті ДТП 21-річний українець загинув на місці пригоди. 58-річний мешканець Кутновського повіту того ж воєводства з травмами потрапив до лікарні. Його життю нічого не загрожує. В момент аварії старший водій був тверезий.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дорожньо-транспортна пригода з трагічними наслідками сталася близько 16:30 у неділю, 28 травня 2023 року.Як повідомляє Yavp.pl , на воєводській дорозі №703 у місцевості Лешче гміни Ленчиця Лодзького воєводства. 21-річний громадянин України за кермом автомобіля Opel, їдучи в напрямку Ленчиці, втратив контроль над управлінням, виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з автомобілем Skoda.В результаті ДТП 21-річний українець загинув на місці пригоди. 58-річний мешканець Кутновського повіту того ж воєводства з травмами потрапив до лікарні. Його життю нічого не загрожує. В момент аварії старший водій був тверезий.

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