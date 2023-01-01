У Польщі в ДТП загинув 21-річний українець

У Польщі в ДТП загинув 21-річний українець
Дорожньо-транспортна пригода з трагічними наслідками сталася близько 16:30 у неділю, 28 травня 2023 року.

Як повідомляє Yavp.pl, на воєводській дорозі №703 у місцевості Лешче гміни Ленчиця Лодзького воєводства. 21-річний громадянин України за кермом автомобіля Opel, їдучи в напрямку Ленчиці, втратив контроль над управлінням, виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з автомобілем Skoda.

В результаті ДТП 21-річний українець загинув на місці пригоди. 58-річний мешканець Кутновського повіту того ж воєводства з травмами потрапив до лікарні. Його життю нічого не загрожує. В момент аварії старший водій був тверезий.

У Польщі в ДТП загинув 21-річний українець

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Польша, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Польщі в ДТП загинув 21-річний українець
Сьогодні, 02:02
Зеленський звернувся до українців після вчорашньої атаки рф
Сьогодні, 01:01
30 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 29 травня
29 травень, 23:33
У Луцьку нетверезий керманич протаранив авто патрульних: як його покарали
29 травень, 23:01
Схожі новини
На Волині кур'єр на смерть збив пенсіонерку на переході: як його покарав суд На Волині кур'єр на смерть збив пенсіонерку на переході: як його покарав суд
29 травень, 11:20
Трагічний рейс до лінії фронту: волонтер з Волині, який загинув у ДТП, пройшов російський полон Трагічний рейс до лінії фронту: волонтер з Волині, який загинув у ДТП, пройшов російський полон
26 травень, 15:30
У Києві голова одного з райсудів на блокпосту на смерть збив нацгвардійця У Києві голова одного з райсудів на блокпосту на смерть збив нацгвардійця
26 травень, 10:52
ДТП на трасі Київ – Ковель – Ягодин: загинули двоє водіїв ДТП на трасі Київ – Ковель – Ягодин: загинули двоє водіїв
22 травень, 02:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Польщі в ДТП загинув 21-річний українець
Сьогодні, 02:02
 0
Зеленський звернувся до українців після вчорашньої атаки рф
Сьогодні, 01:01
 0
30 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 29 травня
29 травень, 23:33
 0
У Луцьку нетверезий керманич протаранив авто патрульних: як його покарали
29 травень, 23:01
 0
Медіа
відео
1/8