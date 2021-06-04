Волинянка перемогла на міжнародному чемпіонаті з повітряної гімнастики. ВІДЕО

Катерина Фецяк зайняла перше місце на міжнародному чемпіонаті з повітряної гімнастики та пілонного спорту «Fusion Air Cup». Також призові місця вибороли її учениці.



Про це інформує



Відео зворушливого виступу Катерина опублікувала у своєму інстаграмі.



«Бо ми жінки, ми українки», – прокоментувала відео виступу волинянка.



Перемогу Катерина отримала у категорії pole art semi-professional.



Чемпіонат проводиться з метою популяризації хореографічного та циркового мистецтва, створення платформи для обміну досвідом та майстерністю між спортсменами.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катюша Фецяк (@katjusha_fetsiak)

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