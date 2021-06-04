Волинянка перемогла на міжнародному чемпіонаті з повітряної гімнастики. ВІДЕО
Сьогодні, 04:47
Тренерка з Нововолинська Катерина Фецяк зайняла перше місце на міжнародному чемпіонаті з повітряної гімнастики та пілонного спорту «Fusion Air Cup». Також призові місця вибороли її учениці.
Про це інформує БУГ.
Відео зворушливого виступу Катерина опублікувала у своєму інстаграмі.
«Бо ми жінки, ми українки», – прокоментувала відео виступу волинянка.
Перемогу Катерина отримала у категорії pole art semi-professional.
Чемпіонат проводиться з метою популяризації хореографічного та циркового мистецтва, створення платформи для обміну досвідом та майстерністю між спортсменами.
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Про це інформує БУГ.
Відео зворушливого виступу Катерина опублікувала у своєму інстаграмі.
«Бо ми жінки, ми українки», – прокоментувала відео виступу волинянка.
Перемогу Катерина отримала у категорії pole art semi-professional.
Чемпіонат проводиться з метою популяризації хореографічного та циркового мистецтва, створення платформи для обміну досвідом та майстерністю між спортсменами.
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