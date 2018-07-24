Розповіли, які туристичні маршрути у Луцьку найпопулярніші. ВІДЕО





Про це розповіла Катерина Теліпська.



З її слів, для туристів розроблено до 20-ти екскурсійних маршрутів. Цього літа готуються відкрити ще два нових: підземелля у Старому місті під колегіумом єзуїтів і оновлений простір навколо вежі князів Чорторийських.



"Для кожної цільової аудиторії є розроблені маршрути, тематичні екскурсії. Є театралізовані екскурсії, є гастрономічні екскурсії, є для діток екскурсії та різноманітні квести", – розповідає Катерина Теліпська.



Одна з найпопулярніших – оглядова екскурсія містом, – говорить Катерина Теліпська. Її маршрут пролягає через центральну частина Луцька, Старе місто, передбачений похід до Луцького замку та відвідування музеїв.



Наталія Куява уже п'ять років працює екскурсоводом. Проводить екскурсії в місті двічі на день. Говорить: водить групи дітей пізнавальним маршрутом "Слідами Луцьких кликунів".



Юлія Папірна говорить: приїхала на екскурсію до Луцького замку із Хмельниччини, разом із п’ятнадцятьма колегами. Каже: бачила багато замків, Луцький – нічим не поступається.



"Ціни демократичні, і для учнів, і для вчителів. Обов'язково на вежу підемо і, можливо, підземелля", – каже туристка.



Луцький Замок минулого року відвідало орієнтовано 60 тисяч осіб, розповідає директор історико-культурного заповідника "Старий Луцьк" Павло Рудецький. З його слів, до повномасштабної війни, на екскурсії приїздило вдвічі більше відвідувачів — понад 120 тисяч туристів.



Цього року Луцький замок вже відвідали 15 тисяч туристів. Зі слів Катерини Теліпської, минулого року до міського бюджету надійшло більше одного мільйона гривень туристичного збору.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Незабаром у Луцьку з новими екскурсійними маршрутами стартує туристичний сезон.Про це розповіла Суспільному начальниця управління туризму та промоції Луцької міської радиЗ її слів, для туристів розроблено до 20-ти екскурсійних маршрутів. Цього літа готуються відкрити ще два нових: підземелля у Старому місті під колегіумом єзуїтів і оновлений простір навколо вежі князів Чорторийських."Для кожної цільової аудиторії є розроблені маршрути, тематичні екскурсії. Є театралізовані екскурсії, є гастрономічні екскурсії, є для діток екскурсії та різноманітні квести", – розповідає Катерина Теліпська.Одна з найпопулярніших – оглядова екскурсія містом, – говорить Катерина Теліпська. Її маршрут пролягає через центральну частина Луцька, Старе місто, передбачений похід до Луцького замку та відвідування музеїв.уже п'ять років працює екскурсоводом. Проводить екскурсії в місті двічі на день. Говорить: водить групи дітей пізнавальним маршрутом "Слідами Луцьких кликунів".говорить: приїхала на екскурсію до Луцького замку із Хмельниччини, разом із п’ятнадцятьма колегами. Каже: бачила багато замків, Луцький – нічим не поступається."Ціни демократичні, і для учнів, і для вчителів. Обов'язково на вежу підемо і, можливо, підземелля", – каже туристка.Луцький Замок минулого року відвідало орієнтовано 60 тисяч осіб, розповідає директор історико-культурного заповідника "Старий Луцьк" Павло Рудецький. З його слів, до повномасштабної війни, на екскурсії приїздило вдвічі більше відвідувачів — понад 120 тисяч туристів.Цього року Луцький замок вже відвідали 15 тисяч туристів. Зі слів Катерини Теліпської, минулого року до міського бюджету надійшло більше одного мільйона гривень туристичного збору.

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