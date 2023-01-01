США оголосили про черговий пакет військової допомоги України. СПИСОК

Представник Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу в середу, 31 травня, підтвердив, що США нададуть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть снаряди, зокрема для РСЗВ HIMARS, системи Stinger і ЗРК Avenger.Про це повідомляє NV, посилаючись на пресслужбу Міністерства оборони США.Пакет допомоги на суму до 300 млн доларів включає:додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;ракети AIM-7 Sparrow для ППО;ЗРК Avenger;зенітні комплекси Stinger;додаткові боєприпаси для HIMARS;155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;105-мм танкові боєприпаси;високоточні авіаційні боєприпаси;авіаційні ракети Zuni;боєприпаси для безпілотників;протитанкові комплекси АТ-4;понад 30 млн патронів до стрілецької зброї;обладнання та системи розмінування;підривні боєприпаси для подолання перешкод;прилади нічного бачення;запчастини, генератори та інше польове обладнання.