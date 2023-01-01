США оголосили про черговий пакет військової допомоги України. СПИСОК
Сьогодні, 22:13
Представник Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу в середу, 31 травня, підтвердив, що США нададуть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть снаряди, зокрема для РСЗВ HIMARS, системи Stinger і ЗРК Avenger.
Про це повідомляє NV, посилаючись на пресслужбу Міністерства оборони США.
Пакет допомоги на суму до 300 млн доларів включає:
додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
ракети AIM-7 Sparrow для ППО;
ЗРК Avenger;
зенітні комплекси Stinger;
додаткові боєприпаси для HIMARS;
155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
105-мм танкові боєприпаси;
високоточні авіаційні боєприпаси;
авіаційні ракети Zuni;
боєприпаси для безпілотників;
протитанкові комплекси АТ-4;
понад 30 млн патронів до стрілецької зброї;
обладнання та системи розмінування;
підривні боєприпаси для подолання перешкод;
прилади нічного бачення;
запчастини, генератори та інше польове обладнання.
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Про це повідомляє NV, посилаючись на пресслужбу Міністерства оборони США.
Пакет допомоги на суму до 300 млн доларів включає:
додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
ракети AIM-7 Sparrow для ППО;
ЗРК Avenger;
зенітні комплекси Stinger;
додаткові боєприпаси для HIMARS;
155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
105-мм танкові боєприпаси;
високоточні авіаційні боєприпаси;
авіаційні ракети Zuni;
боєприпаси для безпілотників;
протитанкові комплекси АТ-4;
понад 30 млн патронів до стрілецької зброї;
обладнання та системи розмінування;
підривні боєприпаси для подолання перешкод;
прилади нічного бачення;
запчастини, генератори та інше польове обладнання.
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