У Києві внаслідок обстрілу є загиблі, серед яких дитина
Сьогодні, 08:40
У ніч на 1 червня у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. У місті та області працювали сили протиповітряної оборони. Уламки ворожих повітряних цілей впали в Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах.
За останніми даними Київської міської військової адміністрації, станом на 7:00 постраждалі:
- у Деснянському районі: три загиблих особи, з них одна дитина (2012 р.н.) та десять осіб травмовано, з них одна дитина 2012 року народження;
- у Дніпровському районі: дві особи травмовано.
Всього: троє загиблих особи, з них одна дитина та десять осіб травмовано, з них одна дитина.
«Перший день літа. День захисту дітей. А рашисти здійснюють черговий напад на столицю і знов вбивають! Вбивають українських дітей», — заявили у КМВА.
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За останніми даними Київської міської військової адміністрації, станом на 7:00 постраждалі:
- у Деснянському районі: три загиблих особи, з них одна дитина (2012 р.н.) та десять осіб травмовано, з них одна дитина 2012 року народження;
- у Дніпровському районі: дві особи травмовано.
Всього: троє загиблих особи, з них одна дитина та десять осіб травмовано, з них одна дитина.
«Перший день літа. День захисту дітей. А рашисти здійснюють черговий напад на столицю і знов вбивають! Вбивають українських дітей», — заявили у КМВА.
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