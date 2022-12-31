У Києві внаслідок обстрілу є загиблі, серед яких дитина

У ніч на 1 червня у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. У місті та області працювали сили протиповітряної оборони. Уламки ворожих повітряних цілей впали в Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах.За останніми даними Київської міської військової адміністрації, станом на 7:00 постраждалі:- у Деснянському районі: три загиблих особи, з них одна дитина (2012 р.н.) та десять осіб травмовано, з них одна дитина 2012 року народження;- у Дніпровському районі: дві особи травмовано.Всього: троє загиблих особи, з них одна дитина та десять осіб травмовано, з них одна дитина.«Перший день літа. День захисту дітей. А рашисти здійснюють черговий напад на столицю і знов вбивають! Вбивають українських дітей», — заявили у КМВА.