Волинські боксери привезли із всеукраїнського турніру 19 медалей
Сьогодні, 08:35
Збірна команда Волині з боксу вдало вситупила на Всеукраїнському турнірі з боксу, присвяченому захисникам та захисницям України.
Про це йдеться на сторінці Федерації боксу Волині.
Змагання відбувалися з 27 по 28 травня в місті Червоноград. Участь в змаганнях взяли 140 спортсменів із 6-ти областей України: Львівської, Волинської, Івано-Франківської, Рівненської, Київської, Хмельницької.
Збірна Волині була сформована із боксерських закладів м.Луцька, м.Горохова, с.Благодатного.
За підсумками змагань Волинські боксери здобули 9 золотих, 5 срібних та 5 бронзових медалей.
Крім цього, вихованця Горохівської КДЮСШ, Василя Антонюка, було визнано кращим боксером змагань.
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Про це йдеться на сторінці Федерації боксу Волині.
Змагання відбувалися з 27 по 28 травня в місті Червоноград. Участь в змаганнях взяли 140 спортсменів із 6-ти областей України: Львівської, Волинської, Івано-Франківської, Рівненської, Київської, Хмельницької.
Збірна Волині була сформована із боксерських закладів м.Луцька, м.Горохова, с.Благодатного.
За підсумками змагань Волинські боксери здобули 9 золотих, 5 срібних та 5 бронзових медалей.
Крім цього, вихованця Горохівської КДЮСШ, Василя Антонюка, було визнано кращим боксером змагань.
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