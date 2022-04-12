Волинські боксери привезли із всеукраїнського турніру 19 медалей

Волинські боксери привезли із всеукраїнського турніру 19 медалей
Збірна команда Волині з боксу вдало вситупила на Всеукраїнському турнірі з боксу, присвяченому захисникам та захисницям України.

Про це йдеться на сторінці Федерації боксу Волині.

Змагання відбувалися з 27 по 28 травня в місті Червоноград. Участь в змаганнях взяли 140 спортсменів із 6-ти областей України: Львівської, Волинської, Івано-Франківської, Рівненської, Київської, Хмельницької.

Збірна Волині була сформована із боксерських закладів м.Луцька, м.Горохова, с.Благодатного.

За підсумками змагань Волинські боксери здобули 9 золотих, 5 срібних та 5 бронзових медалей.



Крім цього, вихованця Горохівської КДЮСШ, Василя Антонюка, було визнано кращим боксером змагань.

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Теги: Волинь, бокс, успіх, спорт
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