Волинські боксери привезли із всеукраїнського турніру 19 медалей





Про це йдеться на сторінці Федерації боксу Волині.



Змагання відбувалися з 27 по 28 травня в місті Червоноград. Участь в змаганнях взяли 140 спортсменів із 6-ти областей України: Львівської, Волинської, Івано-Франківської, Рівненської, Київської, Хмельницької.



Збірна Волині була сформована із боксерських закладів м.Луцька, м.Горохова, с.Благодатного.



За підсумками змагань Волинські боксери здобули 9 золотих, 5 срібних та 5 бронзових медалей.







Крім цього, вихованця Горохівської КДЮСШ, Василя Антонюка, було визнано кращим боксером змагань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збірна команда Волині з боксу вдало вситупила на Всеукраїнському турнірі з боксу, присвяченому захисникам та захисницям України.Про це йдеться на сторінці Федерації боксу Волині.Змагання відбувалися з 27 по 28 травня в місті Червоноград. Участь в змаганнях взяли 140 спортсменів із 6-ти областей України: Львівської, Волинської, Івано-Франківської, Рівненської, Київської, Хмельницької.Збірна Волині була сформована із боксерських закладів м.Луцька, м.Горохова, с.Благодатного.За підсумками змагань Волинські боксери здобули 9 золотих, 5 срібних та 5 бронзових медалей.Крім цього, вихованця Горохівської КДЮСШ, Василя Антонюка, було визнано кращим боксером змагань.

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