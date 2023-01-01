Волинські воїни привітали малечу з Днем захисту дітей. ВІДЕО

1 червня, у Міжнародний день захисту дітей, воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого з Володимира записали чуттєве відео.Відеоролик опублікували на офіційній сторінці підрозділу у фейсбуці."Кожен наш постріл - заради дітей України!Кожен наш подвиг - з думкою про них!Кожен наш подих - заради тих, кого любимо!Кожен наш бій - заради того, аби наші діти і всі діти України зростали під українським небом! З Днем захисту дітей, наше майбутнє, - від Князівських воїнів!" - йдеться у підписі до відео.