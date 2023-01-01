Волинські воїни привітали малечу з Днем захисту дітей. ВІДЕО

Волинські воїни привітали малечу з Днем захисту дітей. ВІДЕО
1 червня, у Міжнародний день захисту дітей, воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого з Володимира записали чуттєве відео.

Відеоролик опублікували на офіційній сторінці підрозділу у фейсбуці.

"Кожен наш постріл - заради дітей України!
Кожен наш подвиг - з думкою про них!
Кожен наш подих - заради тих, кого любимо!
Кожен наш бій - заради того, аби наші діти і всі діти України зростали під українським небом! З Днем захисту дітей, наше майбутнє, - від Князівських воїнів!" - йдеться у підписі до відео.


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Теги: Волинь, 14 ОМБР, війна, День захисту дітей
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