Школярі у Луцьку зібрали гроші на апарат міостимуляції в Будинок дитини





Про це розповіла Тетяна Віговська.



Понад 30 тисяч гривень на апарат зібрали школярі кількох ліцеїв Луцької громади.



Як розповіла учениця ліцею №11 Єва Галан, рішення допомогти Будинку дитини ухвалили в учнівському парламенті: "Купили апарат і іграшки дітям. Завітали сюди, аби вручити дітям ці подарунки від учнівського парламенту".



Зі слів медичної директорки, апарат для міостимуляції потрібен для Центру ранньої реабілітації, який у складі Будинку дитини працює із 2015-го року.



"Ми дуже багато вкладаємо у дітей для профілактики дитячого церебрального паралічу. І якраз цей апарат для міостимуляції – це компонент нашого комплексного лікування і реабілітації дітей раннього віку", – сказала Тетяна Віговська.



Волинянка Лідія Мережа до центру ранньої реабілітації привозить двомісячну доньку Єву. Тут дитина проходить різні процедури. "Це масаж, лікувальну фізкультуру, електрофорез у фізкабінеті. В мене є старші діти, то раніше такого центру не було. Хоча, потреба теж була. Хотілося б щоб таких центрів було більше", – говорить жінка.



Станом на 1 червня, у Будинку дитини перебувають п’ятеро дітей-сиріт, одна дитина – на операції у Києві, – розповіла медсестра закладу Наталія Горбачук. Ще 19-тьох дітей, з її слів, із початку повномасштабної війни евакуювали до Польщі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний Будинок дитини поповнився апаратом для міостимуляції, завдяки якому робитимуть медпроцедури дітям.Про це розповіла Суспільному медична директорка закладуПонад 30 тисяч гривень на апарат зібрали школярі кількох ліцеїв Луцької громади.Як розповіла учениця ліцею №11, рішення допомогти Будинку дитини ухвалили в учнівському парламенті: "Купили апарат і іграшки дітям. Завітали сюди, аби вручити дітям ці подарунки від учнівського парламенту".Зі слів медичної директорки, апарат для міостимуляції потрібен для Центру ранньої реабілітації, який у складі Будинку дитини працює із 2015-го року."Ми дуже багато вкладаємо у дітей для профілактики дитячого церебрального паралічу. І якраз цей апарат для міостимуляції – це компонент нашого комплексного лікування і реабілітації дітей раннього віку", – сказала Тетяна Віговська.Волинянкадо центру ранньої реабілітації привозить двомісячну доньку Єву. Тут дитина проходить різні процедури. "Це масаж, лікувальну фізкультуру, електрофорез у фізкабінеті. В мене є старші діти, то раніше такого центру не було. Хоча, потреба теж була. Хотілося б щоб таких центрів було більше", – говорить жінка.Станом на 1 червня, у Будинку дитини перебувають п’ятеро дітей-сиріт, одна дитина – на операції у Києві, – розповіла медсестра закладу. Ще 19-тьох дітей, з її слів, із початку повномасштабної війни евакуювали до Польщі.

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