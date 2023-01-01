Голландка і українець створили у Луцьку рибальський шоурум Caro Carp*

Не контейнер на ринку, а просторий шоурум. Таким є новий магазин товарів для риболовлі, який відкрили у Луцьку в березні.Окрім масштабів і представлених у ньому брендів, магазин вражає історією створення. Співвласниця Caro Carp– голландка. Жінка приїхала в Україну під час повномасштабної війни, аби допомогти. Однак закохалася у Волинь і придбала тут будинок.Тепер – про все за порядком.Співвласник Caro Carp –– музикант. Нині чоловік грає на скрипці в оркестрі у волинському драмтеатрі, але ще три роки тому працював у Швейцарії.«Я – українець, Кароляйне – голландка, а познайомилися у Швейцарії. Ми грали в одному оркестрі, тепер товаришуємо», – розпочинає Олександр Островський.Олександр повернувся додому під час карантину. Кароляйне залишалася в Швейцарії, але навідувалась в Україну до сім’ї Островських. Щоразу, каже, захоплювалась Луцьким замком, Шацькими озерами і… Варшавським ринком. Мовляв, у її рідній країні зі схожого – лише двотижневі святкові ярмарки.Із початком повномасштабної війни Кароляйне переймалась за Україну, але їхати сюди не боялась. Ба більше, жінка вже отримала посвідку на тимчасове проживання і придбала тут будинок.«Допомога Україні – одна з головних причин, чому я сюди приїхала. А відкриття Caro Carp в умовах активної фази війни свідчить про те, що життя триває. Ми платимо податки, створюємо нові робочі місця. Не треба опускати руки, треба продовжувати працювати і жити!» – каже Кароляйне Янсен.Окрім музики, Олександр та Кароляйне обожнюють рибалити. Тож, перебираючи ідеї для бізнесу, спирались на хобі.Сам же Олександр рибалить з дитинства. Свою першу рибину, каже, спіймав у років 6. Згодом, будучи дорослим, почав займатися спортивною риболовлею – карпфішингом.«Для розуміння поясню: рибалка, впіймавши трофей, – 10-кілограмову рибину, наприклад, – фотографується з ним. Потім обробляє рибі рану антисептиком і відпускає. В Швейцарії, правда, ту справу трохи закинув. Здебільшого ходили з Каро на форель», – розповідає співвласник Caro Carp.Будучи вже у Луцьку, планували з Каро облаштувати зону відпочинку з альтанками, де можна культурно відпочити і порибалити. Але, додає, зважаючи на нинішні умови та суперечки на часі це чи ні, зупинилися на продажі спорядження. Мовляв, для рибалок ця тема – окремий біль.«Так, Каро любить наші ринки, але продаж товарів для риболовлі тут не на високому рівні. Мало місця, лежить все на купу. Дуже часто продають китайські копії за ціною оригіналу, наприклад. Тому свій магазин ми прагнули зробити не зовсім типовим: просторим та з великою кількістю світла», – ділиться підприємець.Ще одне важливе завдання, яке ставили перед собою підприємці, – продавати лише якісні товари, бюджетного сегменту зокрема.«Люди зазвичай думають, що якщо магазин комфортний і гарний – там обов’язково дорого. Ні, в нас не космічні ціни. Звісно, є три цінові категорії: вища, середня і нижча. Тобто придбати вудку можна і за 700 гривень, і за 12 тисяч», – розповідає співвласник Caro Carp.Однак і бюджетна вудка в Caro Carp – якісна, бо це, запевняють, оригінал, а не китайська копія.До слова, готовий комплект вудочки від американського бренду Mitchell з котушкою і волосінням, який зібрали на прохання наших журналістів, вартує 1000 гривень.Попри те, що дістати товари з-за кордону нині не так просто, більшість товарів в магазині – імпортні. Переважно на полицях – Англія, Фінляндія та Німеччина, але українського виробника теж підтримують.Умовно Caro Carp поділений на дві частини. В одному відділі – необхідні товари для ловлі хижої риби, в іншому – для мирної. Нині асортимент магазину налічує 5000 одиниць товару.У Caro Carp для риболовлі є все: снасті, вудки, волосіні, котушки, корми, сачки та садки. Окрім того, чимало варіантів сумок та елементів одягу.А якщо чогось раптом немає, каже Олександр, – обов’язково знайдуть.«Був випадок, коли чоловік шукав вудку певної англійської фірми. В нас її не було в наявності, але я пообіцяв знайти і таки знайшов за кілька днів», – додає співвласник Caro Carp.У магазині пильно стежать за терміном придатності кормів, ліквідів та спреїв. Таку ревізію проводять щомісяця.Про «чудодійні» ліквідирозпитуємо у продавців-консультантів детальніше.«Ліквіди надають прикормці одного запаху. Тому скуштувавши її раз, риба повертатиметься до неї щоразу. Якщо їх не використовувати – риба може втекти до вашого сусіда», – пояснюють у Caro Carp.До слова, усі продавці Caro Carp – рибалки. Тож кожен з них зможе надати клієнту або клієнтці вичерпну консультацію та за потреби укомплектувати вудку. Окрім того, у магазині можна придбати подарунковий сертифікат на суму від 500 до 5000 гривень.Зауважимо, що придбати товари Caro Carp можна придбати черезабо, адже магазин доставить все необхідне у будь-який куточок України.