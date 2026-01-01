На Волині через дитячі пустощі загорівся будинок: вогонь пошкодив меблі, стіни та холодильник
Сьогодні, 14:41
На Волині через дитячі пустощі виникла пожежа в житловому будинку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
28 жовтня в селі Метельне Олицької громади Луцького району виникла пожежа в житловому будинку. Вогнеборці ліквідували загоряння та не допустили подальшого поширення вогню.
Вогонь пошкодив внутрішнє оздоблення стін і стелі, меблі та холодильник. Потерпілих немає.
До ліквідації пожежі залучалися рятувальники державних пожежно-рятувальних частин та працівники місцевої пожежної охорони.
"Не залишайте дітей без нагляду, зберігайте сірники та запальнички в недоступних для них місцях. Пояснюйте дітям небезпеку ігор із вогнем, навчайте правил пожежної безпеки та розкажіть, як діяти в разі виникнення пожежі", - наголошують рятувальники.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
28 жовтня в селі Метельне Олицької громади Луцького району виникла пожежа в житловому будинку. Вогнеборці ліквідували загоряння та не допустили подальшого поширення вогню.
Вогонь пошкодив внутрішнє оздоблення стін і стелі, меблі та холодильник. Потерпілих немає.
До ліквідації пожежі залучалися рятувальники державних пожежно-рятувальних частин та працівники місцевої пожежної охорони.
"Не залишайте дітей без нагляду, зберігайте сірники та запальнички в недоступних для них місцях. Пояснюйте дітям небезпеку ігор із вогнем, навчайте правил пожежної безпеки та розкажіть, як діяти в разі виникнення пожежі", - наголошують рятувальники.
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