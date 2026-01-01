На Волині через дитячі пустощі загорівся будинок: вогонь пошкодив меблі, стіни та холодильник

На Волині через дитячі пустощі загорівся будинок: вогонь пошкодив меблі, стіни та холодильник
На Волині через дитячі пустощі виникла пожежа в житловому будинку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

28 жовтня в селі Метельне Олицької громади Луцького району виникла пожежа в житловому будинку. Вогнеборці ліквідували загоряння та не допустили подальшого поширення вогню.

Вогонь пошкодив внутрішнє оздоблення стін і стелі, меблі та холодильник. Потерпілих немає.

До ліквідації пожежі залучалися рятувальники державних пожежно-рятувальних частин та працівники місцевої пожежної охорони.

"Не залишайте дітей без нагляду, зберігайте сірники та запальнички в недоступних для них місцях. Пояснюйте дітям небезпеку ігор із вогнем, навчайте правил пожежної безпеки та розкажіть, як діяти в разі виникнення пожежі", - наголошують рятувальники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пожежа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника фонду «Сучасна Україна» Гавриша судять за переправлення чоловіків за кордон. ВІДЕО
Понад 2 проміле алкоголю: 20-річному поліцейському, який збив двох людей на Волині, оголосили підозру
Як скандальний ексмитник із Волині відгуляв весілля за 1,4 мільйона із доходом у 841 гривню. РОЗСЛІДУВАННЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сертифікат на житло отримав ветеран з Луцька Андрій Матвіюк, який втратив ногу на війні
Сьогодні, 15:10
На Волині через дитячі пустощі загорівся будинок: вогонь пошкодив меблі, стіни та холодильник
Сьогодні, 14:41
У Луцьку студенти ВНУ можуть зареєструватися в гуртожитку онлайн
Сьогодні, 14:07
Завтра у Луцьку прощатимуться з двома воїнами Анатолієм Парфенюком та Олександром Кондращуком
Сьогодні, 13:59
Щомісяця 1800 іноземців погоджуються йти вбивати українців, - Юсов
Сьогодні, 13:26
Медіа
відео
1/8