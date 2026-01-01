Сертифікат на житло отримав ветеран з Луцька Андрій Матвіюк, який втратив ногу на війні

Андрію Матвіюку.



Про це Роман Романюк.



"Сьогодні мав нагоду вручити сертифікат на придбання житла Андрію Матвіюку – ветерану з інвалідністю внаслідок важкого поранення. Захисник втратив нижню кінцівку, захищаючи державу та нас із вами на Запорізькому напрямку у 2023 році.



Нині разом із дружиною з дружиною Вікторією та сином Мирославом, який народився у 2025 році проживає у Луцьку. Каже, що житло вже собі придивився. Щиро радий за нього, адже власна домівка дає відчуття захищеності, впевненість у завтрашньому дні та можливість будувати майбутнє", - йдеться в повідомленні.



Романюк зазначив, що це вже 61 сертифікат, вручений цьогоріч. На ці потреби області спрямували субвенцію у розмірі майже 170 млн грн.



Після отримання коштів ветерани чи їх родини самостійно обирають житло, яке бажають придбати: як на вторинному ринку, так і на первинному. Єдина умова – воно обов’язково введено в експлуатацію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку вручили сертифікат на придбання житла ветерану з інвалідністю внаслідок важкого пораненняПро це повідомив виконуючий обов'язки начальника Волинської обласної військової адміністрації"Сьогодні мав нагоду вручити сертифікат на придбання житла Андрію Матвіюку – ветерану з інвалідністю внаслідок важкого поранення. Захисник втратив нижню кінцівку, захищаючи державу та нас із вами на Запорізькому напрямку у 2023 році.Нині разом із дружиною з дружиноюта сином, який народився у 2025 році проживає у Луцьку. Каже, що житло вже собі придивився. Щиро радий за нього, адже власна домівка дає відчуття захищеності, впевненість у завтрашньому дні та можливість будувати майбутнє", - йдеться в повідомленні.Романюк зазначив, що це вже 61 сертифікат, вручений цьогоріч. На ці потреби області спрямували субвенцію у розмірі майже 170 млн грн.Після отримання коштів ветерани чи їх родини самостійно обирають житло, яке бажають придбати: як на вторинному ринку, так і на первинному. Єдина умова – воно обов’язково введено в експлуатацію.

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