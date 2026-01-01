Росія виробляє балістики більше, ніж у світі виготовляється Patriot, - «Флеш»





Як повідомляє кореспондент Сергій «Флеш» Бескрестнов.



"Росія виробляє балістичних ракет більше, ніж у світі виробляється "Петріотів" проти цих ракет. Тобто цей баланс дуже дивно виглядає. Якщо ми додаємо сюди ще північнокорейські ракети, додаємо сюди ракети, які виробляє Іран, то ми розуміємо, що у світі потрібно збільшувати кількість виробництва антибалістичних ракет PAC-3, наприклад. Але зараз є там проблеми, є обмеження, і Пентагон намагається збільшувати оці обсяги, але це важко зробити», - зазначив Бескрестнов.



Він зауважив, що Україна може отримати ліцензії на виробництво антибалістичних ракет, однак проблема полягає в наявності черги на комплектуючі до них.



Аби розв'язати проблему відсутності антибалістики, Україна просить надати в борг ракети, які згодом поверне після власного виробництва, однак через нестабільну ситуацію у світі європейські партнери не погоджуються на такий крок. Своєю чергою США, які мають в достатній кількості PAC-3, дуже лімітовано надають їх.



"Ці ракети є у Сполучених Штатах, і там десь запас, хто каже 3 тисячі, хто 4 тисячі, 5 тисяч ракет є в США, і щоб, наприклад, Київ, де працює "Петріот", прикрити на зиму, нам потрібно десь 4-5% запасу США. Це дуже маленька частина. І ми просимо США: "Дайте нам це, тому що росіяни зруйнують нашу інфраструктуру", але на це потрібно політичне рішення. Рішення від уряду Сполучених Штатів. Вони можуть дати нам ці ракети, це не буде впливати на їх захист, тому що я вже казав, це буквально 4 відсотки. Але не дають. Ми отримуємо дуже маленьку кількість, і ми бачимо, що зараз відбувається. Я взагалі вважаю, що це для нас проблема номер один", - зазначив Бескрестнов.



За словами радника, ситуація на фронті наразі стабільна, і Україна зможе протистояти ворогу навіть у разі додаткової мобілізації в Росії. Водночас найбільша проблема на сьогодні – це війна міст та намір ворога повністю зруйнувати економічний потенціал України.



«Навіть якщо вони мобілізують додатково 300 000 людей, це нічого не вирішує. Ми просто зробимо більше FPV, зробимо більше екіпажів, які будуть атакувати росіян. Вже зараз є така проблема, що наші хлопці не виконують плани, тому що стільки просто банально нема росіян. Це звучить дуже дивно, але це так. Тобто і ми розуміємо, що війна змінилася», - відзначив радник.



За його словами, ворог руйнує інфраструктуру, мости, склади, аби зруйнувати економіку України.



Бескрестнов наголосив, що ворог зараз накопичує ракети та реактивні "Шахеди", аби й надалі атакувати критичну інфраструктуру. Першочергово під удар потрапить Київ, оскільки столиця є символічним містом для російських окупантів.



"Київ - це символічне місце для нашого ворога. Він розуміє, що тут уряд, він розуміє, що за Києвом стежить світова спільнота. Тому він хоче атакувати саме Київ", - наголосив радник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія виробляє балістичних ракет більше, ніж у світі виготовляється антибалістичних ракет Patriot.Як повідомляє кореспондент Укрінформу , про це повідомив під час брифінгу позаштатний радник Президента"Росія виробляє балістичних ракет більше, ніж у світі виробляється "Петріотів" проти цих ракет. Тобто цей баланс дуже дивно виглядає. Якщо ми додаємо сюди ще північнокорейські ракети, додаємо сюди ракети, які виробляє Іран, то ми розуміємо, що у світі потрібно збільшувати кількість виробництва антибалістичних ракет PAC-3, наприклад. Але зараз є там проблеми, є обмеження, і Пентагон намагається збільшувати оці обсяги, але це важко зробити», - зазначив Бескрестнов.Він зауважив, що Україна може отримати ліцензії на виробництво антибалістичних ракет, однак проблема полягає в наявності черги на комплектуючі до них.Аби розв'язати проблему відсутності антибалістики, Україна просить надати в борг ракети, які згодом поверне після власного виробництва, однак через нестабільну ситуацію у світі європейські партнери не погоджуються на такий крок. Своєю чергою США, які мають в достатній кількості PAC-3, дуже лімітовано надають їх."Ці ракети є у Сполучених Штатах, і там десь запас, хто каже 3 тисячі, хто 4 тисячі, 5 тисяч ракет є в США, і щоб, наприклад, Київ, де працює "Петріот", прикрити на зиму, нам потрібно десь 4-5% запасу США. Це дуже маленька частина. І ми просимо США: "Дайте нам це, тому що росіяни зруйнують нашу інфраструктуру", але на це потрібно політичне рішення. Рішення від уряду Сполучених Штатів. Вони можуть дати нам ці ракети, це не буде впливати на їх захист, тому що я вже казав, це буквально 4 відсотки. Але не дають. Ми отримуємо дуже маленьку кількість, і ми бачимо, що зараз відбувається. Я взагалі вважаю, що це для нас проблема номер один", - зазначив Бескрестнов.За словами радника, ситуація на фронті наразі стабільна, і Україна зможе протистояти ворогу навіть у разі додаткової мобілізації в Росії. Водночас найбільша проблема на сьогодні – це війна міст та намір ворога повністю зруйнувати економічний потенціал України.«Навіть якщо вони мобілізують додатково 300 000 людей, це нічого не вирішує. Ми просто зробимо більше FPV, зробимо більше екіпажів, які будуть атакувати росіян. Вже зараз є така проблема, що наші хлопці не виконують плани, тому що стільки просто банально нема росіян. Це звучить дуже дивно, але це так. Тобто і ми розуміємо, що війна змінилася», - відзначив радник.За його словами, ворог руйнує інфраструктуру, мости, склади, аби зруйнувати економіку України.Бескрестнов наголосив, що ворог зараз накопичує ракети та реактивні "Шахеди", аби й надалі атакувати критичну інфраструктуру. Першочергово під удар потрапить Київ, оскільки столиця є символічним містом для російських окупантів."Київ - це символічне місце для нашого ворога. Він розуміє, що тут уряд, він розуміє, що за Києвом стежить світова спільнота. Тому він хоче атакувати саме Київ", - наголосив радник.

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