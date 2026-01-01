У Луцьку студенти ВНУ можуть зареєструватися в гуртожитку онлайн





Послуга дає змогу пройти весь процес онлайн, зокрема отримати погодження закладу освіти, пише



Щоб скористатися послугою, потрібно:



Авторизуватися на порталі «Дія» та вибрати розділ «Зміна місця проживання».



Перевірити особисті дані, зазначити заклад освіти й гуртожиток, а також вказати номер і дату договору про поселення.



Заяву можна підписати кваліфікованим електронним підписом або «Дія.Підписом».



Якщо студенту потрібно знятися з реєстрації за попередньою адресою, це можна зробити одночасно з оформленням нового місця проживання.



Про результат розгляду заяви повідомлять через портал. Якщо університет не погодить реєстрацію, студент також отримає сповіщення.



Наразі до послуги долучилися понад 40 закладів вищої освіти України.



Студентам зі статусом внутрішньо переміщених осіб, які хочуть зберегти його, радять звернутися до ЦНАПу. Зніматися з реєстрації на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій для цього не потрібно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Студенти Волинського національного університету імені Лесі Українки можуть оформити нову адресу проживання через портал «Дія».Послуга дає змогу пройти весь процес онлайн, зокрема отримати погодження закладу освіти, пише misto.media Щоб скористатися послугою, потрібно:Авторизуватися на порталі «Дія» та вибрати розділ «Зміна місця проживання».Перевірити особисті дані, зазначити заклад освіти й гуртожиток, а також вказати номер і дату договору про поселення.Заяву можна підписати кваліфікованим електронним підписом або «Дія.Підписом».Якщо студенту потрібно знятися з реєстрації за попередньою адресою, це можна зробити одночасно з оформленням нового місця проживання.Про результат розгляду заяви повідомлять через портал. Якщо університет не погодить реєстрацію, студент також отримає сповіщення.Наразі до послуги долучилися понад 40 закладів вищої освіти України.Студентам зі статусом внутрішньо переміщених осіб, які хочуть зберегти його, радять звернутися до ЦНАПу. Зніматися з реєстрації на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій для цього не потрібно.

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