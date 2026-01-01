Щомісяця 1800 іноземців погоджуються йти вбивати українців, - Юсов





Про це повідомив заступник голови Координаційного штабу Андрій Юсов під час обговорення документального фільму



За словами Юсова, у 2022 році було відомо про менш ніж 100 іноземців, залучених до російської армії. Лише за дев’ять місяців 2026 року їх кількість перевищила 16 тисяч.



За даними розвідки, у планах росії на 2026 рік завербувати 18 500 іноземців. Але цей план, найімовірніше, буде перевиконаний уже найближчим часом, каже Юсов.



«Щомісяця 1800 іноземців погоджуються йти вбивати українців», — додав він.



Загалом Коордштабу відомі персональні дані про майже 49 тисяч іноземців, які уклали контракти й проходили або проходять службу в російському війську.



«Для порівняння, вся армія Бельгії — це 20 тисяч, наприклад, Австрії — 22 тисячі. У Словаччини, здається, до 16 тисяч. Тобто, це справді глобальна загроза, далеко не лише проти України. І вона набирає обертів, масштаби збільшуються», — наголошує Юсов.



Залучення іноземців дозволяє росії зменшувати соціальну напругу та демографічні втрати серед власного населення, пояснив представник Координаційного штабу.



«Іноземців беруть не для того, щоб вони повертались, не для того, щоб сказати: “Дякуємо за службу”… Найманець або іноземець у російській армії — це менші витрати в будь-якому разі, ніж росіянин і носій громадянства. І повертати його не так цікаво, тому що далі автоматично йдуть звернення від країни-походження», — додав Юсов.



Водночас росія не відпускає іноземців, чиї контракти на службу у війську вже закінчилися. За даними Коордштабу, відомо про понад 3000 таких випадків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська федерація щомісяця залучає до лав своєї армії близько 1800 іноземців.Про це повідомив заступник голови Координаційного штабупід час обговорення документального фільму hromadske «Хижацький рекрутинг: історія Еванса» 20 жовтня.За словами Юсова, у 2022 році було відомо про менш ніж 100 іноземців, залучених до російської армії. Лише за дев’ять місяців 2026 року їх кількість перевищила 16 тисяч.За даними розвідки, у планах росії на 2026 рік завербувати 18 500 іноземців. Але цей план, найімовірніше, буде перевиконаний уже найближчим часом, каже Юсов.«Щомісяця 1800 іноземців погоджуються йти вбивати українців», — додав він.Загалом Коордштабу відомі персональні дані про майже 49 тисяч іноземців, які уклали контракти й проходили або проходять службу в російському війську.«Для порівняння, вся армія Бельгії — це 20 тисяч, наприклад, Австрії — 22 тисячі. У Словаччини, здається, до 16 тисяч. Тобто, це справді глобальна загроза, далеко не лише проти України. І вона набирає обертів, масштаби збільшуються», — наголошує Юсов.Залучення іноземців дозволяє росії зменшувати соціальну напругу та демографічні втрати серед власного населення, пояснив представник Координаційного штабу.«Іноземців беруть не для того, щоб вони повертались, не для того, щоб сказати: “Дякуємо за службу”… Найманець або іноземець у російській армії — це менші витрати в будь-якому разі, ніж росіянин і носій громадянства. І повертати його не так цікаво, тому що далі автоматично йдуть звернення від країни-походження», — додав Юсов.Водночас росія не відпускає іноземців, чиї контракти на службу у війську вже закінчилися. За даними Коордштабу, відомо про понад 3000 таких випадків.

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