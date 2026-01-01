Хамбакери чи сингли: що обрати в першій електрогітарі
Сьогодні, 12:41
Вибираючи першу електрогітару, новачки зазвичай дивляться на форму корпусу й колір. Але характер звучання значною мірою визначають звукознімачі — датчики під струнами, які перетворюють коливання на електричний сигнал.
Перш ніж закрити у своєму списку пункт «електрогітара купити», варто розібратися з двома основними типами звукознімачів — синглами й хамбакерами. Від цього вибору залежить, наскільки гітара підійде під вашу музику.
Різниця закладена в конструкції:
сингл має одну котушку з магнітними полюсами всередині — звук яскравий, дзвінкий, з чіткою атакою;
хамбакер складається з двох котушок із протилежною полярністю — вони гасять фоновий гул і дають щільніший звук;
сингли схильні до фонового гулу 50–60 Гц поруч з електроприладами, хамбакери від нього практично захищені;
хамбакери мають вищий вихідний рівень і більше середніх частот — їх люблять для перевантаженого звуку;
існують безшумні сингли, які зберігають характер сингла, але менше шумлять.
На тон впливає й кількість витків дроту в котушці: більше витків додає вихідного рівня та середніх частот, менше — дзвінкості й прозорості. Тому навіть два звукознімачі одного типу можуть звучати помітно по-різному.
Комбінації звукознімачів позначають літерами: S — сингл, H — хамбакер. Ось що підійде для різних стилів:
SSS — класика для блюзу, фанку, інді й чистих партій;
HSS — універсальний варіант: хамбакер біля підставки для рифів і сингли для чистого звуку;
HH — щільний звук для року, хард-року й металу;
HSH — максимум гнучкості для тих, хто грає різні жанри;
моделі з розщепленням котушок дозволяють отримати «синглове» звучання з хамбакера одним перемикачем.
Якщо ви ще не визначилися зі стилем, найбезпечніший вибір для першої гітари — HSS. Вона дозволяє спробувати і чисті партії, і перевантажений звук без купівлі другого інструмента.
Окрім звукознімачів, перевірте зручність грифа, вагу корпусу й тип бриджа. Фіксований бридж простіший у налаштуванні для новачка, тремоло дає більше виразних можливостей, але потребує уваги до строю. І не забудьте про комбопідсилювач, кабель і тюнер — без них електрогітара не зазвучить.
Зазвичай хамбакери: вони менше шумлять на сильному перевантаженні й дають щільніший звук.
Так, це поширений апгрейд. Важливо, щоб новий звукознімач підходив за розміром посадкового місця й кроком струн.
Так, поруч з електроприладами вони можуть видавати фоновий гул. Допомагають безшумні сингли, якісне екранування й правильне розташування біля підсилювача.
Придбати все необхідне можна на сайті магазину JAM. Це найбільша мережа музичних магазинів в Україні, де можна порівняти електрогітари з різними звукознімачами наживо та отримати консультацію експертів.
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Перш ніж закрити у своєму списку пункт «електрогітара купити», варто розібратися з двома основними типами звукознімачів — синглами й хамбакерами. Від цього вибору залежить, наскільки гітара підійде під вашу музику.
Чим сингл відрізняється від хамбакера
Різниця закладена в конструкції:
На тон впливає й кількість витків дроту в котушці: більше витків додає вихідного рівня та середніх частот, менше — дзвінкості й прозорості. Тому навіть два звукознімачі одного типу можуть звучати помітно по-різному.
Яку конфігурацію обрати під свій стиль
Комбінації звукознімачів позначають літерами: S — сингл, H — хамбакер. Ось що підійде для різних стилів:
Якщо ви ще не визначилися зі стилем, найбезпечніший вибір для першої гітари — HSS. Вона дозволяє спробувати і чисті партії, і перевантажений звук без купівлі другого інструмента.
На що ще звернути увагу
Окрім звукознімачів, перевірте зручність грифа, вагу корпусу й тип бриджа. Фіксований бридж простіший у налаштуванні для новачка, тремоло дає більше виразних можливостей, але потребує уваги до строю. І не забудьте про комбопідсилювач, кабель і тюнер — без них електрогітара не зазвучить.
Поширені запитання
Що краще для металу — сингли чи хамбакери?
Зазвичай хамбакери: вони менше шумлять на сильному перевантаженні й дають щільніший звук.
Чи можна поміняти звукознімачі пізніше?
Так, це поширений апгрейд. Важливо, щоб новий звукознімач підходив за розміром посадкового місця й кроком струн.
Чи фонять сингли?
Так, поруч з електроприладами вони можуть видавати фоновий гул. Допомагають безшумні сингли, якісне екранування й правильне розташування біля підсилювача.
Придбати все необхідне можна на сайті магазину JAM. Це найбільша мережа музичних магазинів в Україні, де можна порівняти електрогітари з різними звукознімачами наживо та отримати консультацію експертів.
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