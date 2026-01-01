Росія вдарила по центру Чернігова: є загиблі та поранені





Про це повідомила Чернігівська міська рада.



Після атаки виникла пожежа в магазинах, також горять автомобілі.



Внаслідок удару загинули двоє людей, ще двоє постраждали. Згодом кількість поранених зросла до 4, серед них – дитина.



"Сьогодні ворог вчинив чергову цинічну атаку просто по центру нашого міста. Під удар потрапили звичайні мирні люди, які просто йшли на роботу, займалися своїми повсякденними справами, будували плани на день", – написав голова Чернігівської МВА Брижинський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У центральній частині Чернігова зафіксували влучання ворожого безпілотника.Про це повідомила Чернігівська міська рада.Після атаки виникла пожежа в магазинах, також горять автомобілі.Внаслідок удару загинули двоє людей, ще двоє постраждали. Згодом кількість поранених зросла до 4, серед них – дитина."Сьогодні ворог вчинив чергову цинічну атаку просто по центру нашого міста. Під удар потрапили звичайні мирні люди, які просто йшли на роботу, займалися своїми повсякденними справами, будували плани на день", – написав голова Чернігівської МВА

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію