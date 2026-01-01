Росія вдарила по центру Чернігова: є загиблі та поранені
Сьогодні, 12:26
У центральній частині Чернігова зафіксували влучання ворожого безпілотника.
Про це повідомила Чернігівська міська рада.
Після атаки виникла пожежа в магазинах, також горять автомобілі.
Внаслідок удару загинули двоє людей, ще двоє постраждали. Згодом кількість поранених зросла до 4, серед них – дитина.
"Сьогодні ворог вчинив чергову цинічну атаку просто по центру нашого міста. Під удар потрапили звичайні мирні люди, які просто йшли на роботу, займалися своїми повсякденними справами, будували плани на день", – написав голова Чернігівської МВА Брижинський.
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Про це повідомила Чернігівська міська рада.
Після атаки виникла пожежа в магазинах, також горять автомобілі.
Внаслідок удару загинули двоє людей, ще двоє постраждали. Згодом кількість поранених зросла до 4, серед них – дитина.
"Сьогодні ворог вчинив чергову цинічну атаку просто по центру нашого міста. Під удар потрапили звичайні мирні люди, які просто йшли на роботу, займалися своїми повсякденними справами, будували плани на день", – написав голова Чернігівської МВА Брижинський.
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