Росія вдарила по центру Чернігова: є загиблі та поранені

Росія вдарила по центру Чернігова: є загиблі та поранені
У центральній частині Чернігова зафіксували влучання ворожого безпілотника.

Про це повідомила Чернігівська міська рада.

Після атаки виникла пожежа в магазинах, також горять автомобілі.

Внаслідок удару загинули двоє людей, ще двоє постраждали. Згодом кількість поранених зросла до 4, серед них – дитина.

"Сьогодні ворог вчинив чергову цинічну атаку просто по центру нашого міста. Під удар потрапили звичайні мирні люди, які просто йшли на роботу, займалися своїми повсякденними справами, будували плани на день", – написав голова Чернігівської МВА Брижинський.

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Теги: Росія, війна
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