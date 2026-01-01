На війні загинув воїн з Луцька Анатолій Парфенюк

На війні загинув воїн з Луцька Анатолій Парфенюк
Знову сумна звістка прийшла до Луцької громади. "На щиті" додому повернеться захисник Анатолій Парфенюк.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Парфенюк Анатолій Володимирович народився 24 листопада 1976 року у Луцьку. Навчався у 22 школі, в училищі здобув професію електромонтера.

Тривалий час працював на Луцькводоканалі та підприємстві «Модерн-Експо».

Дружина Інна Анатоліївна розповіла, що Анатолій був люблячим і чуйним чоловіком і татом для доньок. Завжди в усьому допомагав людям. Працював за спеціальністю – електромонтером.

«Анатолій мав багато друзів, товаришував з колегами, до нього по допомогу завжди зверталися мешканці будинку з ОСББ, ніколи нікому не відмовляв. Був спортсменом. Дуже любив велоспорт. Брав участь у велоднях. На роботу їздив велосипедом, це було його захоплення. Коли настала війна, не ховався, сказав, якщо треба – піду захищати. У 2024 його мобілізували. Служив у 100-й бригаді», – розповіла дружина.

Анатолій Парфенюк загинув під час мінометного ворожого обстрілу в районі населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області 12 вересня 2024 року.

У загиблого воїна залишилися доньки Софія та Аліна, дружина Інна Анатоліївна, мама Олена Олексіївна.

"Висловлюємо щирі співчуття дружині, донькам, мамі і близьким захисника", - зазначають у міській раді.

Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови в скорботі.

Вічна і світла пам’ять!

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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