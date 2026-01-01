У Луцьку понад 57 мільйонів гривень спрямують на підвищення зарплат освітянам та працівникам культури

У Луцьку на підвищення заробітних плат працівникам освіти, культури та медикам, які працюють у закладах освіти, виділять понад 57 мільйонів гривень. Кошти перерозподілять із бюджетних програм, за якими їх не встигають використати.Відповідне рішення депутати ухвалили 28 жовтня під час 101-ї сесії Луцької міської ради, повідомляють на сайті міськради.«Ми знімаємо кошти з тих програм, за якими не встигаємо використати кошти, тому здійснюємо перерозподіл бюджету, аби розставити пріоритети. Ми спрямовуємо кошти на заробітні плати працівникам освіти, культури та медичним працівникам закладів освіти. Підвищення оплати праці є важливим кроком у підтримці фахівців, які щодня забезпечують освітній процес, розвиток культури та надання медичної допомоги в закладах освіти», — зазначив секретар міської радиЗ цією метою спрямують понад 57 млн гривень.З бюджету Луцької міської територіальної громади спрямували 55 млн гривень на підтримку підприємств житлово-комунального господарства. Зокрема,як співфінансування проєктів, об’єктів та заходів комплексних планів стійкості регіонів.на покращення матеріально-технічної бази для забезпечення діяльності підрозділів поліції.12 млн грн — на облаштування первинних (мобільних) укриттів в місцях масового перебування людей.1 млн грн спрямують на влаштування та утримання місць пам'яті за загиблими та зниколим безвісти воїнам в старостинських округах.1,8 млн грн передбачено для ОСББ та управлінських компаній на умовах співфінансування з мешканцями — на часткове відшкодування вартості генераторів.Ще 500 тис. грн спрямують на капітальний ремонт світлофорних об’єктів, щоб забезпечити їхню роботу у випадку блекаутів.