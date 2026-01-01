У Волинському драмтеатрі показали виставу про історію та силу української мови

У Волинському драмтеатрі показали виставу про історію та силу української мови
У Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбулася літературно-мистецька постановка «Рідна мова – роду нашого основа», присвячена Дню української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня.

Мистецьке дійство організували у фоє театру. Через образи видатних українських письменників, історичні події та поетичне слово актори розповіли про багатовікову боротьбу українців за право говорити рідною мовою.

Від літописців до сучасності


Центральним персонажем постановки стала сама Мова, яку зіграла Яна Савчук. Вона постала перед глядачами як жива хранителька пам'яті українського народу, що пройшла крізь століття заборон і переслідувань.

«Я була у першій колисковій, у першій молитві, у першому слові дитини. Мене забороняли, висміювали та намагалися змусити мовчати. Але я вистояла, бо я – пам’ять народу. І сьогодні за мене борються зі зброєю в руках», – прозвучало під час вистави.

На імпровізованій сцені ожили постаті різних історичних епох. Монахів-літописців зіграли Дмитро Репюк та Остап Годлевський, Івана Котляревського – Олександр Веремко, Тараса Шевченка – Микола Герел, Лесю Українку – Валерія Кірілкіна, Ліну Костенко – Наталія Мельничук. Образ сучасного українця втілив Микола Семенюк.

Через діалоги та художні образи актори нагадали про Емський указ, Валуєвський циркуляр та інші спроби обмежити використання української мови.

«Якщо народ не знатиме мови, то забуватиме сам себе», – прозвучало зі сцени з уст Тараса Шевченка у виконанні Миколи Герела.

У Волинському драмтеатрі показали виставу про історію та силу української мови

Ведучою мистецького заходу стала заслужена артистка України Людмила Натанчук.

«Мову сьогодні захищають Збройні сили України»


До присутніх звернувся заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт. Він наголосив, що спроби знищити українську мову тривають століттями, однак історичні літописи свідчать про її давнє коріння та самобутність.

Директор-художній керівник театру Сергій Скулинець підкреслив важливість збереження української культури, особливо під час повномасштабної війни.

«Ми тут для того, щоб нести її, щоб своїми діями показати і навчити інших, як треба сьогодні жити. Показуємо, що треба боротися за нашу мову, яку захищають Збройні сили України», – зазначив Сергій Скулинець.

Постановка «Рідна мова – роду нашого основа» нагадала глядачам про значення українського слова для збереження національної ідентичності, культури та історичної пам'яті.
У Волинському драмтеатрі показали виставу про історію та силу української мови

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