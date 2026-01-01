7 реактивних дронів збили у небі над Волинню, Рівненщиною та Хмельниччиною

7 реактивних дронів збили у небі над Волинню, Рівненщиною та Хмельниччиною
Вдень 28 жовтня та вночі 29 жовтня російські агресори атакували західний регіон України реактивними безпілотниками.

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.

Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності знищили 7 реактивних ударних БпЛА типу «Герань-4» та «Герань-5».

Ворожі цілі знищено над Рівненською, Хмельницькою та Волинською областями.

Сили та засоби повітряного командування «Захід» продовжують цілодобово контролювати повітряний простір і перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.

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Теги: Волинь, атака, дрони
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