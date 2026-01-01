Волинського журналіста та підполковника ЗСУ Володимира Данилюка нагородили орденом «За заслуги»

Добровільно пішов захищати Україну

Має низку державних та військових нагород

Відомого волинського журналіста, головного редактора «Волинської газети», підполковника ЗСУнагородили орденом «За заслуги» ІІ ступеня.Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Волинської ОВА, який особисто вручив державну нагороду.Відзнаку Володимир Данилюк отримав відповідно до Указу Президента України.«Пане Володимире, маю за честь знати Вас особисто багато літ. Щиро вдячний Вам за професійне слово, журналістський талант і принциповість, за вміння доносити правду та за Вашу службу Україні. Вітаю із заслуженою нагородою! Бажаю міцного здоров’я, сил, наснаги та нових здобутків», – написав Роман Романюк.Володимир Данилюк працює в журналістиці з кінця 1980-х років. Із 2005 року очолює «Волинську газету», є багаторічним секретарем Національної спілки журналістів України та має звання заслуженого журналіста України.Уранці 24 лютого 2022 року, в день початку повномасштабного російського вторгнення, 55-річний журналіст добровільно вступив до лав Збройних сил України.Спочатку служив заступником командира 53-го окремого батальйону Сил територіальної оборони з морально-психологічного забезпечення. Брав участь в обороні українсько-білоруського кордону, виконував бойові завдання на Бахмутському та Куп'янському напрямках.Згодом продовжив службу у відділі зв'язків із громадськістю управління комунікацій оперативного командування «Захід» Сухопутних військ ЗСУ, отримавши звання підполковника.У 2026 році Володимир Данилюк був демобілізований після досягнення граничного віку перебування на військовій службі.За роки служби Володимир Данилюк був відзначений медаллю Президента України «За оборону України», нагородами Головнокомандувача ЗСУ «Сталевий хрест» та «Срібний хрест».За професійну журналістську діяльність раніше отримав орден «За заслуги» ІІІ ступеня та почесне звання «Заслужений журналіст України».Навіть під час військової служби Данилюк залишався активним секретарем Національної спілки журналістів України. Він допомагав колегам у питаннях мобілізації та бронювання, ділився досвідом поєднання військової служби й журналістики, сприяв налагодженню комунікації між медійною спільнотою та Силами оборони.«Якщо на реальному фронті не буде нікого з нас, то жодні інші фронти не втримаються», – ці слова Володимира Данилюка згадують його колеги з Національної спілки журналістів України.