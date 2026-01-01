У Луцьку біля ЦУМу чоловіка силоміць занесли до буса: що кажуть у Волинському ТЦК. ВІДЕО





У Волинському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки розповіли свою версію подій.



Як повідомили журналістам



За версією Волинського ТЦК, 27-річний водій під час перевірки документів спробував утекти, кілька разів навмисно зіткнувся зі службовими автомобілями.



Продовжуючи рух, водій заїхав через бордюр до головного входу Центрального універмагу.







«Покинувши транспортний засіб, утікач намагався сховатися всередині будівлі універмагу, проте був зупинений на вході до приміщення», - йдеться в повідомленні.



За інформацією відомства, чоловік, 1999 року народження, перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Після затримання його доставили до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії та можливого подальшого призову на військову службу під час мобілізації.



У Волинському ОТЦК та СП також зазначили, що дії, які створили загрозу безпеці громадян, отримають правову оцінку. Водночас у відомстві не уточнили, за яких саме обставин чоловіка посадили до мікроавтобуса.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У соцмережах поширюють відео, на якому представники ТЦК та СП заносять чоловіка до мікроавтобуса біля Центрального універмагу в Луцьку. Інцидент трапився 28 жовтня на проспекті Волі.У Волинському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки розповіли свою версію подій.Як повідомили журналістам ВСН у відомстві, спільна група оповіщення у складі представників ТЦК та поліції під'їхала до припаркованого цивільного автомобіля, у якому перебував водій.За версією Волинського ТЦК, 27-річний водій під час перевірки документів спробував утекти, кілька разів навмисно зіткнувся зі службовими автомобілями.Продовжуючи рух, водій заїхав через бордюр до головного входу Центрального універмагу.«Покинувши транспортний засіб, утікач намагався сховатися всередині будівлі універмагу, проте був зупинений на вході до приміщення», - йдеться в повідомленні.За інформацією відомства, чоловік, 1999 року народження, перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Після затримання його доставили до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії та можливого подальшого призову на військову службу під час мобілізації.У Волинському ОТЦК та СП також зазначили, що дії, які створили загрозу безпеці громадян, отримають правову оцінку. Водночас у відомстві не уточнили, за яких саме обставин чоловіка посадили до мікроавтобуса.

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