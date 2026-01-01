Чи мерзнуть лучани у квартирах та як як зігріваються, поки немає опалення
Сьогодні, 09:30
Станом на 29 жовтня опалювальний сезон у місті Луцьку не розпочався. У період міжсезоння до ввімкнення централізованого опалення лучани знаходять способи зберегти тепло в домівках і зігрітися. Найбільш поширеним рішенням серед містян залишається використання багатошарового теплого одягу.
Суспільне розпитало лучан, чи мерзнуть вони у квартирах та як саме зігріваються до початку опалювального сезону.
Переселенка Стелла з Запоріжжя, яка орендує з сім'єю квартиру в Луцьку, розповіла: в помешканні електроопалення
«Дуже холодно. Ти вдягаєшся в три пари шкарпеток, теплу піжаму, ковдра, чай… і це дуже важко. І кіт замерзає, і чоловік, і всі замерзають... Тому хотілося б, щоб якось влада трохи потурбувалася про це», — говорить жінка.
Лучанка Ірина проживає у квартирі в центральній частині міста.
«У нас старий будинок, але доволі теплий. Поки що нам нормально. Дітей вдягаємо тепліше, в шкарпеточки, та й все», — зазначила жінка.
Переселенець із Донецької області Віктор проживає в Луцьку. Каже: квартира розташована на першому поверсі і відчувається холод.
«Болюче питання... Я живу на першому поверсі, підвал — холодрига! Чекаємо, може, ввімкнуть. Накрився одіялом, півторашка води гарячої під ноги, так і виходим», — зазначив пенсіонер.
Місцевий житель Артем зазначив, що в його будинку вже тепло завдяки власній котельні. Окрім цього, для досягнення енергонезалежності в будинку встановили сонячну електростанцію.
Місцева жителька, яка не захотіла називати свого імені, розповіла: поки в оселі холодно, рятується від холоду за допомогою теплих пледів. Каже: чекає початку опалювального сезону.
«Вже холодно і будинки холодні. Води гарячої немає, опалення немає. Ми живемо на Гнідаві. Зато цілу зиму, за ціле літо беруть з нас за тепло. І де те тепло? Будинок не новий, включають бойлери. Якщо ми всі повключаємо обігрівачі, то в нас буде замикання», — сказала жінка.
Найголовніше нині — тепло одягатися та зігріватися теплим чаєм, вважає місцева жителька Вікторія.
«Вдома зараз немає опалення, але мені тепло. Нормально, якщо одягатися. Батьки проживають у приватному будинку, то в них своє опалення... Бажаю кожному гріти один одного приємними словами, почуттями й підтримувати один одного в цей непростий час», — сказала дівчина.
Як інформував раніше директор державного комунального підприємства «Луцьктепло» Іван Скорупський, опалювальний сезон 2026/2027 років у Луцькій громаді розпочнеться після того, як середньодобова температура зовнішнього повітря протягом трьох діб поспіль становитиме +8 °C або нижче. Насамперед теплом забезпечуватимуть дитячі, лікувальні та навчальні заклади, потому — побутових споживачів.
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Суспільне розпитало лучан, чи мерзнуть вони у квартирах та як саме зігріваються до початку опалювального сезону.
Переселенка Стелла з Запоріжжя, яка орендує з сім'єю квартиру в Луцьку, розповіла: в помешканні електроопалення
«Дуже холодно. Ти вдягаєшся в три пари шкарпеток, теплу піжаму, ковдра, чай… і це дуже важко. І кіт замерзає, і чоловік, і всі замерзають... Тому хотілося б, щоб якось влада трохи потурбувалася про це», — говорить жінка.
Лучанка Ірина проживає у квартирі в центральній частині міста.
«У нас старий будинок, але доволі теплий. Поки що нам нормально. Дітей вдягаємо тепліше, в шкарпеточки, та й все», — зазначила жінка.
Переселенець із Донецької області Віктор проживає в Луцьку. Каже: квартира розташована на першому поверсі і відчувається холод.
«Болюче питання... Я живу на першому поверсі, підвал — холодрига! Чекаємо, може, ввімкнуть. Накрився одіялом, півторашка води гарячої під ноги, так і виходим», — зазначив пенсіонер.
Місцевий житель Артем зазначив, що в його будинку вже тепло завдяки власній котельні. Окрім цього, для досягнення енергонезалежності в будинку встановили сонячну електростанцію.
Місцева жителька, яка не захотіла називати свого імені, розповіла: поки в оселі холодно, рятується від холоду за допомогою теплих пледів. Каже: чекає початку опалювального сезону.
«Вже холодно і будинки холодні. Води гарячої немає, опалення немає. Ми живемо на Гнідаві. Зато цілу зиму, за ціле літо беруть з нас за тепло. І де те тепло? Будинок не новий, включають бойлери. Якщо ми всі повключаємо обігрівачі, то в нас буде замикання», — сказала жінка.
Найголовніше нині — тепло одягатися та зігріватися теплим чаєм, вважає місцева жителька Вікторія.
«Вдома зараз немає опалення, але мені тепло. Нормально, якщо одягатися. Батьки проживають у приватному будинку, то в них своє опалення... Бажаю кожному гріти один одного приємними словами, почуттями й підтримувати один одного в цей непростий час», — сказала дівчина.
Як інформував раніше директор державного комунального підприємства «Луцьктепло» Іван Скорупський, опалювальний сезон 2026/2027 років у Луцькій громаді розпочнеться після того, як середньодобова температура зовнішнього повітря протягом трьох діб поспіль становитиме +8 °C або нижче. Насамперед теплом забезпечуватимуть дитячі, лікувальні та навчальні заклади, потому — побутових споживачів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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