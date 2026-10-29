Масштабний обстріл російської столиці: дрони атакували Москву та околиці

Сергій Собянін станом на ранок заявив про нібито понад 613 збитих засобів ураження.



У соцмережах повідомляють про багато вибухів приблизно за 50 кілометрів від головної московської автомагістралі, пише



Аеропорти "Внуково", "Домодєдово" і "Жуковський" відмовлялися приймати рейси, через що два літаки з Туреччини змушені були розвернутися. Через годину обмеження зняли в "Жуковському", але два інших летовища не відновили свою роботу.



Традиційно російська влада замовчує випадки влучань, проте Собянін заявив, що "на місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж ночі безпілотники завдають ударів по Москві та Московській області. Мер російської столицістаном на ранок заявив про нібито понад 613 збитих засобів ураження.У соцмережах повідомляють про багато вибухів приблизно за 50 кілометрів від головної московської автомагістралі, пише LB.ua Аеропорти "Внуково", "Домодєдово" і "Жуковський" відмовлялися приймати рейси, через що два літаки з Туреччини змушені були розвернутися. Через годину обмеження зняли в "Жуковському", але два інших летовища не відновили свою роботу.Традиційно російська влада замовчує випадки влучань, проте Собянін заявив, що "на місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб".

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