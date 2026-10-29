Масштабний обстріл російської столиці: дрони атакували Москву та околиці
Сьогодні, 09:08
Упродовж ночі безпілотники завдають ударів по Москві та Московській області. Мер російської столиці Сергій Собянін станом на ранок заявив про нібито понад 613 збитих засобів ураження.
У соцмережах повідомляють про багато вибухів приблизно за 50 кілометрів від головної московської автомагістралі, пише LB.ua.
Аеропорти "Внуково", "Домодєдово" і "Жуковський" відмовлялися приймати рейси, через що два літаки з Туреччини змушені були розвернутися. Через годину обмеження зняли в "Жуковському", але два інших летовища не відновили свою роботу.
Традиційно російська влада замовчує випадки влучань, проте Собянін заявив, що "на місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб".
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У соцмережах повідомляють про багато вибухів приблизно за 50 кілометрів від головної московської автомагістралі, пише LB.ua.
Аеропорти "Внуково", "Домодєдово" і "Жуковський" відмовлялися приймати рейси, через що два літаки з Туреччини змушені були розвернутися. Через годину обмеження зняли в "Жуковському", але два інших летовища не відновили свою роботу.
Традиційно російська влада замовчує випадки влучань, проте Собянін заявив, що "на місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб".
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