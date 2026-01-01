Жінка з окупованих Олешок виготовляє документи на Волині

58-річназ окупованих Олешок звернулася до Володимирського відділу Міграційної служби України виготовити закордонний паспорт. Жінка — перша евакуйована з Херсонщини на Волинь в рамках режиму тиші.Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на коментар речниці Міграційної служби ВолиніМешканка Олешок на підконтрольну територію України заїхала через пункт пропуску «Доманово», розповіла 28 жовтня.Жінка розповіла, що працювала в Олешках на ринку, де торгувала продуктами, допомагала людям і до останнього вірила, що зможе залишитися у рідному місті.«Коли в Олешках вже не було ні світла, ні газу, рятували сонячні батареї. Коли ставало дедалі небезпечніше, я переконувала земляків виїжджати. Але сама залишалася, бо це мій дім», — сказала Валентина.Коли 27 жовтня 2026 року в окупованих Олешках настав день тиші, жінка прийняла для себе рішення виїхати.«Під час виїзду через так званий «зелений коридор» подолала 23 кілометри на велосипеді. Дорога пролягала через територію, де було надзвичайно небезпечно — фактично через мінне поле», — розповіла мешканка Херсонщини.Ще до евакуації Валентина двічі зазнала поранень під час проживання у рідному місті, додала речниця Міграційної служби Волині.23 жовтня перша леді СШАзаявила про досягнення домовленості між Україною та Росією щодо перемир'я в районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині для проведення гуманітарної операції.Омбудсманпідтвердив, що Україна та Росія досягли домовленостей щодо проведення гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Вони передбачають забезпечення режиму тиші, доставлення гуманітарної допомоги, проведене технічне розмінування та вільне пересування цивільних.Після заяв про можливе перемир'я в Олешках на Херсонщині 34-та окрема бригада морської піхоти «Борисфен» готується до різних сценаріїв розвитку подій на Херсонському напрямку та очікує на відповідні розпорядження командування. Водночас військові продовжують підтримувати жителів тимчасово окупованого лівобережжя, доставляючи дронами продукти, ліки та гуманітарні набори.