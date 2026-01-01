Вчителів штрафуватимуть за спілкування російською: назвали му





Про це повідомляє Оленою Івановською.



Як покарають учителя за російську мову

За словами Івановської, адміністративну відповідальність за порушення мовного законодавства застосовують після розгляду скарги. Наприклад, до Офісу мовного омбудсмена можуть звернутися батьки учня, якщо вчитель використовує російську мову під час уроку.



Якщо факт порушення підтвердиться і йдеться про перший такий випадок, педагогу можуть винести попередження або призначити штраф від 3400 до 5100 гривень. У разі повторних порушень розмір штрафу зростає.



Івановська зазначила, що вчителі, яких викликають до Офісу мовного омбудсмена, часто пояснюють використання російської мови випадковістю та обіцяють виправитися. За її словами, досвід показує, що після цього вони зазвичай змінюють поведінку.



Водночас, за словами уповноваженої, трапляються педагоги, тренери та працівники позашкільних закладів, які принципово відмовляються сплачувати штрафи. У таких випадках штраф можуть стягнути примусово в подвійному розмірі.



Чи можуть звільнити вчителя за порушення

Сплата штрафу не обов'язково означає, що педагог залишиться на посаді. Івановська розповіла, що керівники освітніх закладів нерідко розривають контракти з учителями, які порушили мовне законодавство, щоб уникнути репутаційних втрат для закладу.



Водночас Офіс мовного омбудсмена не веде статистики звільнень таких педагогів. За словами Івановської, керівники навчальних закладів не звітують перед установою про кадрові рішення.



Якою мовою мають спілкуватися в школах

Івановська наголосила, що відповідно до мовного законодавства українська має використовуватися у публічній сфері, зокрема під час надання освітніх послуг. Вона вважає, що ця вимога стосується не лише уроків у школах, а й гуртків, секцій та інших освітніх занять.



Водночас уповноважена звернула увагу на різницю між освітнім процесом і освітнім середовищем, яка виникла внаслідок освітньої реформи. За її словами, це розмежування ускладнює питання застосування мовного законодавства в різних ситуаціях спілкування педагогів з учнями.



Івановська також підкреслила, що захист української мови в освіті не означає заборони інших мов, однак держава має протидіяти поширенню російського культурного впливу.



Як відомо, в Україні освітній процес має відбуватися державною мовою, зокрема під час уроків і виховної роботи. За порушення цієї вимоги вчительку одного з київських ліцеїв оштрафували на 3400 гривень після того, як вона показала першокласникам фрагмент мультфільму з російськомовним озвученням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За використання російської мови під час уроків учитель може отримати попередження або штраф від 3400 до 5100 гривень. Якщо порушення повторюються, сума штрафу збільшується.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю hromadske з уповноваженою із захисту державної мови, професоркою та докторкою філологічних наукЗа словами Івановської, адміністративну відповідальність за порушення мовного законодавства застосовують після розгляду скарги. Наприклад, до Офісу мовного омбудсмена можуть звернутися батьки учня, якщо вчитель використовує російську мову під час уроку.Якщо факт порушення підтвердиться і йдеться про перший такий випадок, педагогу можуть винести попередження або призначити штраф від 3400 до 5100 гривень. У разі повторних порушень розмір штрафу зростає.Івановська зазначила, що вчителі, яких викликають до Офісу мовного омбудсмена, часто пояснюють використання російської мови випадковістю та обіцяють виправитися. За її словами, досвід показує, що після цього вони зазвичай змінюють поведінку.Водночас, за словами уповноваженої, трапляються педагоги, тренери та працівники позашкільних закладів, які принципово відмовляються сплачувати штрафи. У таких випадках штраф можуть стягнути примусово в подвійному розмірі.Сплата штрафу не обов'язково означає, що педагог залишиться на посаді. Івановська розповіла, що керівники освітніх закладів нерідко розривають контракти з учителями, які порушили мовне законодавство, щоб уникнути репутаційних втрат для закладу.Водночас Офіс мовного омбудсмена не веде статистики звільнень таких педагогів. За словами Івановської, керівники навчальних закладів не звітують перед установою про кадрові рішення.Івановська наголосила, що відповідно до мовного законодавства українська має використовуватися у публічній сфері, зокрема під час надання освітніх послуг. Вона вважає, що ця вимога стосується не лише уроків у школах, а й гуртків, секцій та інших освітніх занять.Водночас уповноважена звернула увагу на різницю між освітнім процесом і освітнім середовищем, яка виникла внаслідок освітньої реформи. За її словами, це розмежування ускладнює питання застосування мовного законодавства в різних ситуаціях спілкування педагогів з учнями.Івановська також підкреслила, що захист української мови в освіті не означає заборони інших мов, однак держава має протидіяти поширенню російського культурного впливу.Як відомо, в Україні освітній процес має відбуватися державною мовою, зокрема під час уроків і виховної роботи. За порушення цієї вимоги вчительку одного з київських ліцеїв оштрафували на 3400 гривень після того, як вона показала першокласникам фрагмент мультфільму з російськомовним озвученням.

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