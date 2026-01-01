В ОВА вирішили, чи працюватиме спеціалізований дитсадок у Ківерцях

В області прийняли рішення щодо подальшого функціонування дошкільного відділення «Сонечко» Крупівського НРЦ.Про це йдеться на сайті Волинської ОВА28 жовтня 2026 року, під керівництвом т.в.о. начальника ОВА, голови обласної радивідбулась нарада за участі депутатів обласної ради, трудового колективу, батьків та керівництва Ківерцівської громади, де прийняли рішення щодо дошкільного відділення «Сонечко» Крупівського НРЦ.Нагадаємо, зміни в бюджетному законодавстві зумовили необхідність переглянути порядок організації роботи та фінансування дошкільного відділення. Зокрема йдеться про розмежування повноважень між обласним бюджетом та бюджетами щодо утримання закладів дошкілля. Напряму, як це було раніше, фінансувати Крупівський навчально-реабілітаційний центр з обласного бюджету ми не можемо.«Відразу наголошу, що позиція обласної влади – забезпечити діяльність та сталість надання спеціалізованих послуг для дітей, які цього потребують. Але водночас необхідно вирішити питання подальшого функціонування закладу згідно норм закону», - зазначив Роман Романюк.Основне, про що домовилися – дошкільне відділення передаємо до Ківерцівської громади. З обласного бюджету щороку передбачатиметься субвенція для підтримки діяльності закладу. Для цього затвердимо відповідну цільову програму. З іншими громадами, діти яких відвідують «Сонечко», планують провести переговори щодо співфінансування.«Звичайно, що батьків турбує чи не погіршиться якість послуг, чи збережеться теперішній формат роботи та функціонал закладу. Розумію їх хвилювання, адже це їх діти, тому підтримав ідею створення робочої групи, яка куруватиме процес передачі закладу Ківерцівській громаді та прийматиме відповідні рішення. І головне – доводитиме це до батьків та колективу», - повідомив т.в.о. начальника ОВА.Також додав, що завершити цей процес необхідно до початку нового бюджетного року, аби уникнути невизначеності для батьків, дітей та працівників. До кінця навчального року фінансування закладу лишається з обласного бюджету.