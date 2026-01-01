Учасник АТО і депутат: на Донеччині загинув воїн з Волині Микола Туревич
28 жовтня, 22:29
Волинь знову отримала страшну та гірку звістку, яка сколихнула Поворську громаду.
Про втрату воїна-краянина повідомила очільниця Поворської громади Інна Бондарчук.
"Знову чорний біль постукав у серця – загинув наш земляк , житель с. Поворськ, головний сержант ремонтно-відновлювального батальйону В/Ч А7028 ТУРЕВИЧ Микола Іванович, 03.04.1970 року народження, який був призваний на військову службу по мобілізації 20.11.2023 року. Відданий Військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність 26 жовтня 2026 року під час обстрілу ворожої авіації в н.п. Ясногірка Краматорського району Донецької області захисник отримав травми, не сумісні з життям", - йдеться у дописі.
Микола Іванович все своє життя присвятив військовій службі. Учасник АТО.
Був депутатом Поворської сільської ради восьмого скликання і завжди відповідально виконував депутатські обов'язки. Щирий у спілкуванні, надійний друг і воїн, що завжди переживав за своїх побратимів, які йшли на нульові позиції. А для всієї громади Іванович був і залишається прикладом мужності та жертовності .
Про дату зустрічі "на щиті " та час поховання Героя буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPоst висловлю щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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Про втрату воїна-краянина повідомила очільниця Поворської громади Інна Бондарчук.
"Знову чорний біль постукав у серця – загинув наш земляк , житель с. Поворськ, головний сержант ремонтно-відновлювального батальйону В/Ч А7028 ТУРЕВИЧ Микола Іванович, 03.04.1970 року народження, який був призваний на військову службу по мобілізації 20.11.2023 року. Відданий Військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність 26 жовтня 2026 року під час обстрілу ворожої авіації в н.п. Ясногірка Краматорського району Донецької області захисник отримав травми, не сумісні з життям", - йдеться у дописі.
Микола Іванович все своє життя присвятив військовій службі. Учасник АТО.
Був депутатом Поворської сільської ради восьмого скликання і завжди відповідально виконував депутатські обов'язки. Щирий у спілкуванні, надійний друг і воїн, що завжди переживав за своїх побратимів, які йшли на нульові позиції. А для всієї громади Іванович був і залишається прикладом мужності та жертовності .
Про дату зустрічі "на щиті " та час поховання Героя буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPоst висловлю щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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