На Дніпропетровщині загинув воїн з Волині Володимир Ліщук

Серця знову краються від непоправної втрати. Тривожна звістка знову надійшла на Волинь.Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді."25 жовтня 2026 року, захищаючи Україну поблизу н.п. Межова Синельниківського району Дніпропетровської області, загинув наш краянин з Каменя-Каширського –, 1989 року народження. Майже чотири роки мужній Захисник боронив українську землю від російського окупанта. Нині – Володимир навіки в строю Небесного воїнства", - йдеться у дописі на сторінці громади.Про прибуття скорботного кортежу до громади повідомлять згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.