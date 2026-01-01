На Дніпропетровщині загинув воїн з Волині Володимир Ліщук
Сьогодні, 21:14
Серця знову краються від непоправної втрати. Тривожна звістка знову надійшла на Волинь.
Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
"25 жовтня 2026 року, захищаючи Україну поблизу н.п. Межова Синельниківського району Дніпропетровської області, загинув наш краянин з Каменя-Каширського – Ліщук Володимир Миколайович, 1989 року народження. Майже чотири роки мужній Захисник боронив українську землю від російського окупанта. Нині – Володимир навіки в строю Небесного воїнства", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Про прибуття скорботного кортежу до громади повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
"25 жовтня 2026 року, захищаючи Україну поблизу н.п. Межова Синельниківського району Дніпропетровської області, загинув наш краянин з Каменя-Каширського – Ліщук Володимир Миколайович, 1989 року народження. Майже чотири роки мужній Захисник боронив українську землю від російського окупанта. Нині – Володимир навіки в строю Небесного воїнства", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Про прибуття скорботного кортежу до громади повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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