Волинська борчиня стала чемпіонкою світу
Сьогодні, 20:25
Золота медаль чемпіонату світу з вільної боротьби поїде на Волинь. На змаганнях тріумфувала борчиня Анастасія Алпєєва.
Про це повідомили на сторінці КЗ "Центр олімпійської підготовки" Волинської обласної ради.
Титулована борчиня Анастасія Алпєєва завоювала золото дорослого чемпіонату світу з вільної боротьби в олімпійській ваговій категорії до 76 кг, який проходить в Астані (Казахстан).
"Це результат наполегливої праці, сили характеру, незламної волі та великої любові до боротьби. Настя вкотре довела, що український прапор гідно майорить на найвищих спортивних аренах світу. Вітаємо Асоціацію спортивної боротьби Волині на чолі з її президентом Ільгаром Гасимовим, особистих тренерів чемпіонки — Івана Палія та Андрія Пістуна, а також усіх, хто підтримував, вірив і докладав зусиль до цього тріумфу", - йдеться на сторінці "КЗ "Центр олімпійської підготовки" Волинської обласної ради.
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Про це повідомили на сторінці КЗ "Центр олімпійської підготовки" Волинської обласної ради.
Титулована борчиня Анастасія Алпєєва завоювала золото дорослого чемпіонату світу з вільної боротьби в олімпійській ваговій категорії до 76 кг, який проходить в Астані (Казахстан).
"Це результат наполегливої праці, сили характеру, незламної волі та великої любові до боротьби. Настя вкотре довела, що український прапор гідно майорить на найвищих спортивних аренах світу. Вітаємо Асоціацію спортивної боротьби Волині на чолі з її президентом Ільгаром Гасимовим, особистих тренерів чемпіонки — Івана Палія та Андрія Пістуна, а також усіх, хто підтримував, вірив і докладав зусиль до цього тріумфу", - йдеться на сторінці "КЗ "Центр олімпійської підготовки" Волинської обласної ради.
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