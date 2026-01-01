Якою буде погода на Волині у четвер, 29 жовтня





Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.



Прогноз погоди на 29 жовтня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 10-12°.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 8-13°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у четвер, 29 жовтня.Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 10-12°.Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 8-13°.

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