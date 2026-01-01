В Іспанії зіткнулися два швидкісні потяги: кількість загиблих зросла до 68





Як передає



"Щонайменше 68 людей загинули внаслідок зіткнення швидкісних потягів на станції Урда (провінція Толедо)", - йдеться у повідомленні.



Окрім того, 58 поранених унаслідок інциденту було госпіталізовано, 15 з них перебувають у критичному стані, про це розповів голова уряду Іспанії Педро Санчес.



Перебуваючи на місці аварії, прем'єр-міністр заявив, що розслідування "буде доведено до кінця, і якщо була вчинена недбалість, це буде розкрито", додавши, що "неприйнятно, щоб така країна як Іспанія", постраждала від двох серйозних залізничних аварій менш ніж за 1 рік.



Міністр транспорту Оскар Пуенте назвав аварію "абсолютно неймовірною", пояснюючи її несправністю однієї з систем безпеки колії.



Урядовець додав, що без усунення цієї несправності "незрозумілим чином" було віддано наказ про відновлення руху потягів.



Наразі Цивільна гвардія та Комісія з розслідування залізничних аварій допитують оператора диспетчерського центру, який регулював рух на високошвидкісній лінії Мадрид-Севілья, коли сталося трагічне зіткнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В іспанській провінції Толедо унаслідок зіткнення двох швидкісних поїздів, вранці у середу, загинули щонайменше 68 особи.Як передає Укрінформ , про це пише El Pais."Щонайменше 68 людей загинули внаслідок зіткнення швидкісних потягів на станції Урда (провінція Толедо)", - йдеться у повідомленні.Окрім того, 58 поранених унаслідок інциденту було госпіталізовано, 15 з них перебувають у критичному стані, про це розповів голова уряду Іспанії Педро Санчес.Перебуваючи на місці аварії, прем'єр-міністр заявив, що розслідування "буде доведено до кінця, і якщо була вчинена недбалість, це буде розкрито", додавши, що "неприйнятно, щоб така країна як Іспанія", постраждала від двох серйозних залізничних аварій менш ніж за 1 рік.Міністр транспортуназвав аварію "абсолютно неймовірною", пояснюючи її несправністю однієї з систем безпеки колії.Урядовець додав, що без усунення цієї несправності "незрозумілим чином" було віддано наказ про відновлення руху потягів.Наразі Цивільна гвардія та Комісія з розслідування залізничних аварій допитують оператора диспетчерського центру, який регулював рух на високошвидкісній лінії Мадрид-Севілья, коли сталося трагічне зіткнення.

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