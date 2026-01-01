Трьох прикордонників з Волині нагородили державними нагородами

Богдан Ігнатюк, пише



Орден «За мужність» III ступеня отримали двоє військовослужбовців. Це 28-річний старший сержант Дмитро Власюк із Заболоттівської громади Ковельського району та 54-річний штаб-сержант Олег Шумилко з Луцька.



Дмитро Власюк приєднався до Державної прикордонної служби України в лютому 2023 року. Нещодавно він повернувся з фронту, де сім місяців виконував бойові завдання на Південно-Слобожанському напрямку.



Олег Шумилко раніше служив у Повітряних Силах. У жовтні 2024 року його мобілізували до прикордонного відомства. У складі комендатури швидкого реагування він двічі вирушав на ротації та виконував завдання на передовій.



Медаллю «За військову службу Україні» нагородили старшого солдата Василя Ковальчука з Луцької громади. 38-річний військовослужбовець служить у Держприкордонслужбі з лютого 2025 року.



Під час останньої ротації на Харківщині він брав участь у бойових діях і зазнав травми. Після лікування прикордонник повернувся до виконання службових обов’язків на Волині.



Зараз усі троє військовослужбовців продовжують охороняти українсько-білоруську ділянку державного кордону.

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