Трьох прикордонників з Волині нагородили державними нагородами
Сьогодні, 18:30
Трьох військовослужбовців Волинського прикордонного загону відзначили за службу та участь у бойових діях на сході України. Нагороди їм вручив начальник загону Богдан Ігнатюк, пише misto.media.
Орден «За мужність» III ступеня отримали двоє військовослужбовців. Це 28-річний старший сержант Дмитро Власюк із Заболоттівської громади Ковельського району та 54-річний штаб-сержант Олег Шумилко з Луцька.
Дмитро Власюк приєднався до Державної прикордонної служби України в лютому 2023 року. Нещодавно він повернувся з фронту, де сім місяців виконував бойові завдання на Південно-Слобожанському напрямку.
Олег Шумилко раніше служив у Повітряних Силах. У жовтні 2024 року його мобілізували до прикордонного відомства. У складі комендатури швидкого реагування він двічі вирушав на ротації та виконував завдання на передовій.
Медаллю «За військову службу Україні» нагородили старшого солдата Василя Ковальчука з Луцької громади. 38-річний військовослужбовець служить у Держприкордонслужбі з лютого 2025 року.
Під час останньої ротації на Харківщині він брав участь у бойових діях і зазнав травми. Після лікування прикордонник повернувся до виконання службових обов’язків на Волині.
Зараз усі троє військовослужбовців продовжують охороняти українсько-білоруську ділянку державного кордону.
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Орден «За мужність» III ступеня отримали двоє військовослужбовців. Це 28-річний старший сержант Дмитро Власюк із Заболоттівської громади Ковельського району та 54-річний штаб-сержант Олег Шумилко з Луцька.
Дмитро Власюк приєднався до Державної прикордонної служби України в лютому 2023 року. Нещодавно він повернувся з фронту, де сім місяців виконував бойові завдання на Південно-Слобожанському напрямку.
Олег Шумилко раніше служив у Повітряних Силах. У жовтні 2024 року його мобілізували до прикордонного відомства. У складі комендатури швидкого реагування він двічі вирушав на ротації та виконував завдання на передовій.
Медаллю «За військову службу Україні» нагородили старшого солдата Василя Ковальчука з Луцької громади. 38-річний військовослужбовець служить у Держприкордонслужбі з лютого 2025 року.
Під час останньої ротації на Харківщині він брав участь у бойових діях і зазнав травми. Після лікування прикордонник повернувся до виконання службових обов’язків на Волині.
Зараз усі троє військовослужбовців продовжують охороняти українсько-білоруську ділянку державного кордону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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