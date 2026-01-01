Гроші потрібні негайно: продавати квартиру чи брати кредит під заставу





У кожного варіанта свої правила, швидкість і підводні камені. Якщо помилитися з вибором, можна або зіткнутися з труднощами під час погашення заборгованості, або втратити значну частину вартості житла.



Фінансові ризики заставного кредитування

Кредит під заставу нерухомості часто видається простим рішенням, адже майно залишається у власності позичальника. Проте в разі термінової потреби в коштах такий варіант має певні недоліки.



Основні ризики заставної позики:



Боргове навантаження — поява регулярних зобов'язань у момент кризи посилює фінансове становище.

Ризик втрати майна — при затримці платежів або нездатності погасити тіло кредиту можна втратити об'єкт за рішенням суду.

Тривале оформлення — банківська перевірка позичальника, оцінка та юридичний аудит затягуються на тижні.

Переплата за відсотками — за роки обслуговування позики сума виплат значно перевищує початковий розмір отриманих коштів.

Заставна позика виправдана лише за наявності стабільного доходу для її обслуговування. Якщо впевненості у завтрашньому дні немає, брати боргові зобов'язання є небезпечним.



Чому терміновий викуп квартири вигідніший за кредит

Коли проблема потребує негайного закриття, послуга



Прямий продаж інвестору може скоротити кількість посередників і пов’язаних із ними витрат, а також не передбачає необхідності повертати отримані кошти з відсотками, як у випадку з кредитом.



Умови та порядок оформлення угоди

Розглянемо умови термінового викупу квартири на прикладі компанії



Виплата до 90% ринкової ціни — власник отримує реальну вартість об'єкта.

Видача грошей за 1-2 дні — весь процес від подання заявки до повного розрахунку займає мінімум часу. Аванс виплачується відразу після первинного огляду.

Мінімум документів — для операції необхідні лише паспорт, ІПН та правовстановлюючі папери. Довідки про доходи не потрібні.

Безкоштовний сервіс — оцінка майна, юридична перевірка та підготовка договору нотаріусом проводяться за рахунок компанії.

Організація викуповує квартири у Києві та Київській області, бере на себе погашення комунальних боргів та вирішення юридичних складнощів з реєстрами.



Порівняння двох фінансових моделей показує очевидний результат. Позика під заставу створює довгостроковий ризик, вимагаючи стабільних виплат. Вибираючи терміновий викуп квартири, позичальник миттєво отримує велику суму готівкою, фіксує чесну ринкову ціну та назавжди закриває фінансове питання без відсотків та боргів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Коли велика сума потрібна «на вчора», власник нерухомості опиняється на роздоріжжі: брати позику під заставу або одразу продавати об'єкт.У кожного варіанта свої правила, швидкість і підводні камені. Якщо помилитися з вибором, можна або зіткнутися з труднощами під час погашення заборгованості, або втратити значну частину вартості житла.Кредит під заставу нерухомості часто видається простим рішенням, адже майно залишається у власності позичальника. Проте в разі термінової потреби в коштах такий варіант має певні недоліки.Основні ризики заставної позики:Заставна позика виправдана лише за наявності стабільного доходу для її обслуговування. Якщо впевненості у завтрашньому дні немає, брати боргові зобов'язання є небезпечним.Коли проблема потребує негайного закриття, послуга терміновий викуп квартири показує максимальну економічну ефективність. На відміну від кредиту, власник відразу виходить із угоди з готівкою і повністю звільняється від будь-яких боргів.Прямий продаж інвестору може скоротити кількість посередників і пов’язаних із ними витрат, а також не передбачає необхідності повертати отримані кошти з відсотками, як у випадку з кредитом.Розглянемо умови термінового викупу квартири на прикладі компанії «Кредит112» . Угода будується на прозорих та зрозумілих умовах, орієнтованих на максимальну швидкість та безпеку:Організація викуповує квартири у Києві та Київській області, бере на себе погашення комунальних боргів та вирішення юридичних складнощів з реєстрами.Порівняння двох фінансових моделей показує очевидний результат. Позика під заставу створює довгостроковий ризик, вимагаючи стабільних виплат. Вибираючи терміновий викуп квартири, позичальник миттєво отримує велику суму готівкою, фіксує чесну ринкову ціну та назавжди закриває фінансове питання без відсотків та боргів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію