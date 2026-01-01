Терміново потрібні гроші: чому кредит під заставу може бути вигіднішим за швидкий продаж квартири





Які проблеми можуть виникнути під час термінового продажу квартири

Швидкий продаж квартири – це майже у будь-якому випадку втрата грошей. По-перше, продати нерухомість на вільному ринку без посередників за кілька днів реально лише за умови занадто низької ціни. Частина власників йде саме цим шляхом і врешті-решт втрачають до чверті ринкової вартості. По-друге, власник може звернутися до посередників і замовити викуп нерухомості. Така послуга також передбачає комісію, але може бути більш вигідним варіантом. Наприклад, в столиці за викуп житла деякі компанії пропонують до 90% від ринкової ціни. Це вигідна пропозиція, оскільки отримати гроші можна впродовж 1-2 днів.



Головним недоліком термінового продажу нерухомості є те, що власник втрачає майно. Окрім того, часто виникають проблеми, що унеможливлюють швидку угоду. Це можуть бути борги за комунальні послуги, зареєстровані за адресою неповнолітні діти, співвласники квартири, що мешкають за кордоном, неузаконене перепланування житлової площі, відсутність житла в електронному реєстрі. Перелічені проблеми значно затягують реалізацію квартири, навіть коли ви обрали скористатися послугою викупу та вам надається юридична допомога.



Переваги кредиту під заставу нерухомості

Тепер розглянемо особливості заставного кредитування, а для більш чіткого розуміння візьмемо для прикладу кредит під заставу нерухомості в Києві та найбільш вигідні на сьогоднішній день умови, що пропонує фінансова компанія “



Основні умови надання заставного кредиту:



Максимальний розмір позики становить до 80% від оціночної вартості квартири.

Термін кредиту визначає сам позичальник. Можливі варіанти від кількох місяців до 5 років.

За кредитом діє фіксована ставка – 1,5% на місяць. Розмір виплат буде постійно зменшуватися відповідно до зменшення тіла кредиту.

Для оформлення не потрібна довідка про доходи та ідеальна кредитна історія. Головним документом є право власності.

Можлива пролонгація та зміна графіку виплат.

Відсутність пені та додаткових комісій.

Для кого буде вигідний кредит під заставу нерухомості в Києві?Насамперед це стосується бізнесу та інших випадків, коли гроші працюють. Квартира, перебуваючи у заставі, може здаватися в оренду. Звісно, вона не перекриє всіх витрат, однак кожна наступна виплата позики буде менша, а вартість оренди має тенденцію до збільшення. Отже, з часом настане той момент, коли квартира почне приносити прибуток.



Кредит під заставу нерухомості в Києві є вигідною пропозицією для тих, кому гроші потрібні на короткий термін. За кілька місяців витрати за ставкою будуть мінімальні. І насамкінець, заставний кредит є вигідною пропозицією, коли ціни на ринку нерухомості занижені. У такий період немає сенсу продавати житло, оскільки через кілька років ринок стабілізується і ви зможете набагато вигідніше продати об’єкт.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Коли йдеться про кризові ситуації та нагальну потребу в грошах, чомусь більшість приймає рішення продати квартиру або будинок. Але чи варто в поспіху продавати майно, якщо воно може ще знадобитися? Завжди існують альтернативні варіанти, і найбільш вигідним буде заставний кредит, що надається під низький відсоток. Беручи кредит під заставу нерухомості в Києві , ви маєте нагоду отримати на руки значну суму, яка становитиме близько 80% від ринкової вартості житла.Швидкий продаж квартири – це майже у будь-якому випадку втрата грошей. По-перше, продати нерухомість на вільному ринку без посередників за кілька днів реально лише за умови занадто низької ціни. Частина власників йде саме цим шляхом і врешті-решт втрачають до чверті ринкової вартості. По-друге, власник може звернутися до посередників і замовити викуп нерухомості. Така послуга також передбачає комісію, але може бути більш вигідним варіантом. Наприклад, в столиці за викуп житла деякі компанії пропонують до 90% від ринкової ціни. Це вигідна пропозиція, оскільки отримати гроші можна впродовж 1-2 днів.Головним недоліком термінового продажу нерухомості є те, що власник втрачає майно. Окрім того, часто виникають проблеми, що унеможливлюють швидку угоду. Це можуть бути борги за комунальні послуги, зареєстровані за адресою неповнолітні діти, співвласники квартири, що мешкають за кордоном, неузаконене перепланування житлової площі, відсутність житла в електронному реєстрі. Перелічені проблеми значно затягують реалізацію квартири, навіть коли ви обрали скористатися послугою викупу та вам надається юридична допомога.Тепер розглянемо особливості заставного кредитування, а для більш чіткого розуміння візьмемо для прикладу кредит під заставу нерухомості в Києві та найбільш вигідні на сьогоднішній день умови, що пропонує фінансова компанія “ Банкнота ”.Основні умови надання заставного кредиту:Для кого буде вигідний кредит під заставу нерухомості в Києві?Насамперед це стосується бізнесу та інших випадків, коли гроші працюють. Квартира, перебуваючи у заставі, може здаватися в оренду. Звісно, вона не перекриє всіх витрат, однак кожна наступна виплата позики буде менша, а вартість оренди має тенденцію до збільшення. Отже, з часом настане той момент, коли квартира почне приносити прибуток.Кредит під заставу нерухомості в Києві є вигідною пропозицією для тих, кому гроші потрібні на короткий термін. За кілька місяців витрати за ставкою будуть мінімальні. І насамкінець, заставний кредит є вигідною пропозицією, коли ціни на ринку нерухомості занижені. У такий період немає сенсу продавати житло, оскільки через кілька років ринок стабілізується і ви зможете набагато вигідніше продати об’єкт.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію