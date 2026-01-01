Спеціалізований дитсадок на Волині можуть закрити: батьки та колектив шукають фінансування





Про це розповіла мама вихованця дитячого садка Оксана Цуркан, - пише



Батьки та колектив спеціалізованого дитячого закладу відстоюють його фінансування

Дружина військовослужбовця Оксана Терпелюк водить п'ятирічного сина, який має групу інвалідності, у спеціалізований садок «Сонечко» другий рік. Говорить, що завдяки роботі закладу — має можливість працювати, а її син — розвивається та соціалізується.



«Ходжу на роботу. Повинна встигнути все. І тому дуже буде шкода, коли заклад такого рівня, який є один єдиний на область, просто закриють і нам не буде куди дітися з такими дітками», — говорить жінка.



Спеціалізований дитячий садок «Сонечко» — відокремлене дошкільне відділення для дітей із особливими освітніми потребами при Крупівському навчально-реабілітаційному центрі, яке діє у місті Ківерці, розповіла секретар дошкільного закладу Людмила Міщук.



З її слів, у серпні до них надійшли рекомендаційні листи, на підставі одного з яких — заклад призупинив набір дітей з 1-го вересня.



«Прийшов лист з управління освіти, лист з обласної ради і лист з Департаменту фінансів Волинської облдержадміністрації, в якому було чітко вказано про те, що призупинити зарахування нових дітей і, відповідно, призупинити поетапно освітній процес з подальшим закриттям, тобто ліквідацією відділення», — каже Людмила Міщук.



З її слів, щороку у садочку було 60-65 діток. Зараз у закладі 34 вихованці, у зв'язку з тим, що призупинене зарахування дітей. З цієї кількості 25 дітей з інвалідністю, з них 20 — з підгрупою А.



У закладі працює 5 груп — це 3 групи для дітей з тяжкими інтелектуальними порушеннями і 2 групи з тяжкими мовленнєвими функціональними порушеннями. Садочок відвідують 9 дітей військовослужбовців, п'ятеро дітей з багатодітних сімей, каже Людмила Міщук.



З її слів, на зборах трудового колективу керівництво закладу повідомило, що фінансування дитячого спеціалізованого садка «Сонечко» з обласного бюджету передбачене лише до кінця цього року.



«Зараз в нас взяли пропозицію щодо фінансування на наступний рік. Тобто ми їх ніби подаємо, але чи їх затвердить обласна рада, нам невідомо. Нас повинна фінансувати саме обласна рада, тому що вона є нашим засновником», — говорить секретар спеціалізованого дитячого закладу «Сонечко».



Зі слів мами вихованки дошкільного закладу «Сонечко» Людмили Абрам, батькам пропонують ходити по громадах і просити фінансування. Її дитині 5 років, вони відвідують садочок з 2024 року. Мама каже, що бачить прогрес у розвитку.



«І головне — тут ще є медик. В мене дитина така, що потребує медичного догляду, і їй обов'язково треба надавати ліки. Ліків в звичайних садках мені ніхто не надасть», — говорить жінка.



Колектив закладу та батьки проти нових обмежень щодо нічного перебування вихованців у дитсадку, говорить Людмила Міщук. Розповідає, що раніше дітей можна було залишати на 5 діб, з вересня цього року — лише на дві.



Мама вихованки закладу Вікторія Яручик із Доросинівської громади, нині живе у селі Вічині. Відстань від її дому до Ківерців майже 50 кілометрів, і що два дні долати таку дорогу важко, бо на руках має ще меншого сина.



Хто фінансуватиме заклад

Начальник обласного управління освіти і науки Роман Поліщук говорить, що фінансування закладу з бюджету обласної ради неможливе — не через нестачу коштів, а через зміни у бюджетному кодексі від 7 липня 2025 року.



«Зміни до Бюджетного кодексу від 7 липня 2025 року, минулого року, поклали певні обмеження. Тобто сьогодні обласна рада не має права фінансувати дошкільну освіту. Оце написано прямо в статтях 90-й і 89-й Бюджетного кодексу України», — каже посадовець.



З його слів, за офіційними даними на сьогодні за рік сума фінансування навчального закладу становить понад 18 мільйонів гривень, з яких 13 мільйонів — це заробітна плата вихователям, які цілодобово ночують біля дітей та доглядають за ними, решта 5 мільйонів — це оплата комунальних послуг.



«Сьогодні кожна ТГ має створити аналогічні умови для навчання, виховання, для корекційних годин, для розвитку дітей, для їхньої соціалізації. Сьогодні ми маємо 36 громад, які вже мають спеціалізовані групи у своїх садочках. Таких груп сьогодні є 45», — каже Роман Поліщук.



Батьки та колектив спеціалізованого закладу прийшли на сесії Волинської обласної ради, яка відбулася 16 жовтня, щоб оговорити з депутатами фінансування садочка.



Голова обласної ради Григорій Недопад говорить, що фінансуватися заклад повинен за кошти громади.



«В нас він був, просто історично склалося так, довгий період. Тому діти, які там є, вони точно його завершать без ніяких проблем. Але я знаю, що зараз Ківерцівська громада вирішує, як взяти його до себе в управління», — сказав Григорій Недопад.



Голова Ківерцівської міської ради Олександр Ковальчук телефоном розповів, що громада готова фінансувати спеціалізований дитячий садок «Сонечко».



«Я протизаконних дій ніяких робити не буду. Якщо згідно з законом 2 доби перебування — значить 2 доби, бо вони хочуть 5 днів, а 5 днів це, ви розумієте, зовсім не така кількість штату, як є. Сьогодні їх там 54 людини», — каже Олександр Ковальчук.



З його слів, якщо Ківерцівська громада візьме на баланс спеціальний дошкільний заклад «Сонечко», то садок продовжить роботу згідно з новим законодавства, тож скорочення працівників не уникнути. За його підрахунками на фінансування потрібно понад 13 мільйонів гривень в рік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Батьки дітей із особливими освітніми потребами, які відвідують спеціалізований дитячий садок «Сонечко» у Ківерцях б'ють на сполох — заклад можуть закрити через припинення фінансування з обласного бюджету.Про це розповіла мама вихованця дитячого садка, - пише Суспільне. Дружина військовослужбовця Оксана Терпелюк водить п'ятирічного сина, який має групу інвалідності, у спеціалізований садок «Сонечко» другий рік. Говорить, що завдяки роботі закладу — має можливість працювати, а її син — розвивається та соціалізується.«Ходжу на роботу. Повинна встигнути все. І тому дуже буде шкода, коли заклад такого рівня, який є один єдиний на область, просто закриють і нам не буде куди дітися з такими дітками», — говорить жінка.Спеціалізований дитячий садок «Сонечко» — відокремлене дошкільне відділення для дітей із особливими освітніми потребами при Крупівському навчально-реабілітаційному центрі, яке діє у місті Ківерці, розповіла секретар дошкільного закладуЗ її слів, у серпні до них надійшли рекомендаційні листи, на підставі одного з яких — заклад призупинив набір дітей з 1-го вересня.«Прийшов лист з управління освіти, лист з обласної ради і лист з Департаменту фінансів Волинської облдержадміністрації, в якому було чітко вказано про те, що призупинити зарахування нових дітей і, відповідно, призупинити поетапно освітній процес з подальшим закриттям, тобто ліквідацією відділення», — каже Людмила Міщук.З її слів, щороку у садочку було 60-65 діток. Зараз у закладі 34 вихованці, у зв'язку з тим, що призупинене зарахування дітей. З цієї кількості 25 дітей з інвалідністю, з них 20 — з підгрупою А.У закладі працює 5 груп — це 3 групи для дітей з тяжкими інтелектуальними порушеннями і 2 групи з тяжкими мовленнєвими функціональними порушеннями. Садочок відвідують 9 дітей військовослужбовців, п'ятеро дітей з багатодітних сімей, каже Людмила Міщук.З її слів, на зборах трудового колективу керівництво закладу повідомило, що фінансування дитячого спеціалізованого садка «Сонечко» з обласного бюджету передбачене лише до кінця цього року.«Зараз в нас взяли пропозицію щодо фінансування на наступний рік. Тобто ми їх ніби подаємо, але чи їх затвердить обласна рада, нам невідомо. Нас повинна фінансувати саме обласна рада, тому що вона є нашим засновником», — говорить секретар спеціалізованого дитячого закладу «Сонечко».Зі слів мами вихованки дошкільного закладу «Сонечко», батькам пропонують ходити по громадах і просити фінансування. Її дитині 5 років, вони відвідують садочок з 2024 року. Мама каже, що бачить прогрес у розвитку.«І головне — тут ще є медик. В мене дитина така, що потребує медичного догляду, і їй обов'язково треба надавати ліки. Ліків в звичайних садках мені ніхто не надасть», — говорить жінка.Колектив закладу та батьки проти нових обмежень щодо нічного перебування вихованців у дитсадку, говорить Людмила Міщук. Розповідає, що раніше дітей можна було залишати на 5 діб, з вересня цього року — лише на дві.Мама вихованки закладуіз Доросинівської громади, нині живе у селі Вічині. Відстань від її дому до Ківерців майже 50 кілометрів, і що два дні долати таку дорогу важко, бо на руках має ще меншого сина.Начальник обласного управління освіти і науки Роман Поліщук говорить, що фінансування закладу з бюджету обласної ради неможливе — не через нестачу коштів, а через зміни у бюджетному кодексі від 7 липня 2025 року.«Зміни до Бюджетного кодексу від 7 липня 2025 року, минулого року, поклали певні обмеження. Тобто сьогодні обласна рада не має права фінансувати дошкільну освіту. Оце написано прямо в статтях 90-й і 89-й Бюджетного кодексу України», — каже посадовець.З його слів, за офіційними даними на сьогодні за рік сума фінансування навчального закладу становить понад 18 мільйонів гривень, з яких 13 мільйонів — це заробітна плата вихователям, які цілодобово ночують біля дітей та доглядають за ними, решта 5 мільйонів — це оплата комунальних послуг.«Сьогодні кожна ТГ має створити аналогічні умови для навчання, виховання, для корекційних годин, для розвитку дітей, для їхньої соціалізації. Сьогодні ми маємо 36 громад, які вже мають спеціалізовані групи у своїх садочках. Таких груп сьогодні є 45», — кажеБатьки та колектив спеціалізованого закладу прийшли на сесії Волинської обласної ради, яка відбулася 16 жовтня, щоб оговорити з депутатами фінансування садочка.Голова обласної радиговорить, що фінансуватися заклад повинен за кошти громади.«В нас він був, просто історично склалося так, довгий період. Тому діти, які там є, вони точно його завершать без ніяких проблем. Але я знаю, що зараз Ківерцівська громада вирішує, як взяти його до себе в управління», — сказав Григорій Недопад.Голова Ківерцівської міської радителефоном розповів, що громада готова фінансувати спеціалізований дитячий садок «Сонечко».«Я протизаконних дій ніяких робити не буду. Якщо згідно з законом 2 доби перебування — значить 2 доби, бо вони хочуть 5 днів, а 5 днів це, ви розумієте, зовсім не така кількість штату, як є. Сьогодні їх там 54 людини», — каже Олександр Ковальчук.З його слів, якщо Ківерцівська громада візьме на баланс спеціальний дошкільний заклад «Сонечко», то садок продовжить роботу згідно з новим законодавства, тож скорочення працівників не уникнути. За його підрахунками на фінансування потрібно понад 13 мільйонів гривень в рік.

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