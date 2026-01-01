Які прогнози волинських синоптиків на середу, 21 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у середу, 21 жовтня.
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
Прогноз погоди на 21 жовтня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 15-17°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 13-18°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
Прогноз погоди на 21 жовтня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 15-17°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 13-18°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Загинув водій з Волині: уламок російського дрона потрапив у автобус, що віз людей до військового меморіального кладовища
Сьогодні, 20:37
Які прогнози волинських синоптиків на середу, 21 жовтня
Сьогодні, 20:00
Польща не надасть Україні ракети для Patriot
Сьогодні, 17:52