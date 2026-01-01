Які прогнози волинських синоптиків на середу, 21 жовтня





Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.



Прогноз погоди на 21 жовтня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 15-17°.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 13-18°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у середу, 21 жовтня.Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 15-17°.Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 13-18°.

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