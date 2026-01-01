Які прогнози волинських синоптиків на середу, 21 жовтня

Які прогнози волинських синоптиків на середу, 21 жовтня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у середу, 21 жовтня.

Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.

Прогноз погоди на 21 жовтня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 15-17°.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 13-18°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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