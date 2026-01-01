Родинам загиблих унаслідок обстрілу Луцька виділять по 200 тисяч гривень

Родинам загиблих унаслідок обстрілу Луцька виділять по 200 тисяч гривень
Шістьом сім’ям загиблих унаслідок ворожого обстрілу Луцька 14 жовтня виділять по 200 тисяч гривень.

Про це повідомила директорка департаменту фінансів, бюджету та аудиту Лілія Єлова, повідомляють у Луцькій міській раді.

Відповідний проєкт рішення ухвалили у вівторок, 20 жовтня, під час позачергового засідання виконавчого комітету.

«Ми виділяємо з резервного фонду 1 мільйон 200 тисяч гривень на виплату матеріальної допомоги членам сімей загиблих внаслідок масованого обстрілу російської федерації. По 200 тисяч гривень на кожного загиблого», — зауважила вона.

Нагадаємо, що у Луцьку російський дрон атакував гуртівню європейських товарів «ЄвроГурт». Внаслідок влучання уламків безпілотника в гуртівню загинуло 6 людей.

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Теги: Луцьк, обстріл
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