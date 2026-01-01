Родинам загиблих унаслідок обстрілу Луцька виділять по 200 тисяч гривень
Сьогодні, 18:13
Шістьом сім’ям загиблих унаслідок ворожого обстрілу Луцька 14 жовтня виділять по 200 тисяч гривень.
Про це повідомила директорка департаменту фінансів, бюджету та аудиту Лілія Єлова, повідомляють у Луцькій міській раді.
Відповідний проєкт рішення ухвалили у вівторок, 20 жовтня, під час позачергового засідання виконавчого комітету.
«Ми виділяємо з резервного фонду 1 мільйон 200 тисяч гривень на виплату матеріальної допомоги членам сімей загиблих внаслідок масованого обстрілу російської федерації. По 200 тисяч гривень на кожного загиблого», — зауважила вона.
Нагадаємо, що у Луцьку російський дрон атакував гуртівню європейських товарів «ЄвроГурт». Внаслідок влучання уламків безпілотника в гуртівню загинуло 6 людей.
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Про це повідомила директорка департаменту фінансів, бюджету та аудиту Лілія Єлова, повідомляють у Луцькій міській раді.
Відповідний проєкт рішення ухвалили у вівторок, 20 жовтня, під час позачергового засідання виконавчого комітету.
«Ми виділяємо з резервного фонду 1 мільйон 200 тисяч гривень на виплату матеріальної допомоги членам сімей загиблих внаслідок масованого обстрілу російської федерації. По 200 тисяч гривень на кожного загиблого», — зауважила вона.
Нагадаємо, що у Луцьку російський дрон атакував гуртівню європейських товарів «ЄвроГурт». Внаслідок влучання уламків безпілотника в гуртівню загинуло 6 людей.
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